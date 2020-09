James está imparable

Racha positiva. Everton donde milita su flamante hale James Rodríguez, sigue tocado por una varita y logró su tercer triunfo en tres partidos de la presente Premier League, al vencer como visitante al Crystal Palace 2-1.

Denominados también como los “Los Toffees” (Everton), se impusieron al Palace y suman nueve puntos al frente de la clasificación de la mano de un gran James, que volvió a ser el director de orquesta del centro del campo de los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti.

El partido se definió en un polémico primer tiempo, en la que Dominic Calvert-Lewin abrió el marcador a los 10’ para Everton, siendo su quinto tanto de la campaña, afianzándose en la Bota de Oro de la competición.

Sobre los 30’ Cheikhou Kouyaté empató parcialmente para el Palace, antes de que un polémico penalti convertido por el brasileño Richarlison dio la ventaja definitiva al Everton de 2-1.

En otros resultados de la jornada sabatina de la Premier League, muy temprano, el Manchester United superó como visitante al Brighton 3-2, mientras que West Bronwich y Chelsea empataron 3-3, y el Southampton venció al Burnley 1-0.

Para hoy domingo. Están programados los siguientes partidos: 06:00 a.m. Sheffield United vs Leeds United. 08:00 a.m. Tottenham vs Newcastle. 10:30 a.m. Manchester City vs Leicester y 13:00 p.m. West Ham vs Wolves.