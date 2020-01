Iraq negocia con Rusia la compra del sistema antiaéreo S-300

La candidata número 1 de Fuerza Popular, Martha Chávez, afirmó que su partido no tendrá una actitud confrontacional en el Congreso. Sin embargo, acciones y dichos de otros representantes del fujimorismo confirman que continúan con los ataques a opositores.

Un mensaje sorpresivo ha salido desde Fuerza Popular. Martha Chávez, candidata con el número 1, afirmó el jueves que el fujimorismo cambiará su postura y no tendrá una actitud “confrontacional” en el próximo Congreso.

En una entrevista al diario El Comercio indicó incluso que “la vocación de Fuerza Popular siempre es dialogar”. “Eso no quiere decir, y vuelvo a suscribir, que no vamos a dejar de defender de ninguna manera los principios constitucionales. Pero defender los principios constitucionales no es estar en una permanente confrontación, de la que ya la gente está cansada”, señaló.

Pero las últimas afirmaciones de Martha Chávez se contradicen no solo con la beligerancia fujimorista que se pudo observar en el disuelto Congreso, sino con las activaciones de la agrupación denominada “La Resistencia”, la cual ha sido reconocida como una fuerza de choque del fujimorismo.

Mientras la principal candidata de Fuerza Popular intenta darle una imagen más dialogante a su partido, los integrantes de “La Resistencia” se movilizaron hasta los exteriores de la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en San Isidro, provistos de pancartas con mensajes dirigidos a los magistrados.

Los fujimoristas dirigieron sus ataques al presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, a quien acusaron de ser un “operador” del presidente de la República, Martín Vizcarra. Además, se dirigieron al magistrado Abraham Siles, indicando que es un candidato del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En tanto, el excongresista Héctor Becerril utilizó su cuenta de Twitter para agredir al exprocurador Julio Arbizú, con insultos irreproducibles.

FUJIMORISMO NO VA A CAMBIAR

Para la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, Martha Chávez “podrá decir mil cosas, pero se le conoce bien desde la época de Alberto Fujimori”. “Siempre ha sido una mujer confrontacional, desafiante y que cree que el poder lo tiene y tendrá siempre. De ninguna manera esas afirmaciones nos parecen confiables, no confiamos en ella”, afirmó.

Sifuentes recordó que la hoy candidata del fujimorismo ha sido una de las asesoras de la excongresista Rosa Bartra, por lo que cuestionó la buena fe de sus declaraciones. “Todos hemos visto la actitud de la bancada fujimorista en el Congreso. Y Martha Chávez era una de las asesoras de Bartra, su enseñanza está a la vista. Ahora se hace la humilde pero eso no se lo cree ni ella misma”, indicó.

Respecto a los ataques del grupo “La Resistencia” hacia los integrantes de la JNJ, Sifuentes advirtió que no solamente tendrían relación con remoción de jueces y fiscales vinculados a la red de los Cuellos Blancos del Puerto, sino también con otras redes de corrupción. “Ellos tienen que proteger al entorno de Keiko Fujimori, a quienes han estado a su servicio”, señaló.

CAMPAÑAS CONTROVERTIDAS

Por otro lado, la campaña electoral se ha visto empañada por ataques directos, como los audiovisuales emitidos por el Apra y por Solidaridad Nacional vinculando a diferentes personajes políticos con Sendero Luminoso, y en los últimos días por la actitud discriminatoria del candidato por Solidaridad Nacional, Mario Bryce.

En un debate transmitido en vivo, Bryce le dio un jabón al exprocurador Julio Arbizú. Aunque el expresentador de noticias intentó excusarse alegando que el jabón aludía a la lucha contra la corrupción, su actitud fue condenada por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y otros actores de la sociedad civil, además de motivar una denuncia penal en su contra por discriminación.

Otra declaración controvertida fue la de la candidata número 1 de Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, quien afirmó días atrás que el gobierno de Martín Vizcarra “solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse”.

“A los 9, 10 y 11 años en el colegio le ponen recursos audiovisuales en los cuales los estimulan a probar los 50 objetos sexuales (…) No vengo a contar cuentos, están los textos, le puedo decir la página el texto que incluye el link, ahí están los objetos sexuales, algunos con navajas, otros con tornillos”, sostuvo.

De otro lado, el candidato de Fuerza Popular por Tumbes, Juan Carlos Iglesias, fue cuestionado en redes sociales por mostrarse en un video bebiendo licor mientras conducía su vehículo. Tras las críticas, se excusó mediante una carta afirmando que “solo simulaba beber alcohol”.

HAY QUE VOTAR Y BIEN

Por lo anterior, Sifuentes destacó la importancia de que la ciudadanía ejerza un voto responsable en las elecciones congresales extraordinarias 2020: “Los peruanos deben darse cuenta de lo que significa el fujimorismo, es un partido que nos ha llevado al caos, a un país violento y sin derechos laborales”. En consecuencia, invocó a la población a votar de forma consciente y evitar los votos en blanco o nulos. “Ya vimos cómo eso les ha beneficiado en años anteriores en el Congreso. La gente debe informarse y votar responsablemente, no por el fujimorismo ni por ninguno de sus partidos satélite”, apuntó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO