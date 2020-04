Investigan a municipalidad de La Perla por presunta irregularidad

A poco más de un mes del primer fallecimiento por covid-19 dentro de sus fronteras – ocurrido el 10 de marzo, en Nue­va Jersey-, Estados Unidos acusa el impacto terrible de haber subestimado la mortalidad del coronavi­rus, y alcanzó ayer 36,589 muertes: un promedio de casi mil muertos por día.

Solo el jueves, el ré­cord de muertes diarias alcanzó un pico nunca antes visto, con 4,591 víctimas de coronavi­rus. Los infectados en el país norteamericano ascienden a 705,678 ca­sos, siendo Nueva York el estado más castigado por la pandemia, con 222,284 infectados y 14,636 muertos.

EL SHOW DE LA INDIFERENCIA

Lejos de sensibilizarse por el impacto que el coro­navirus viene alcanzando en su país, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha utilizado las redes sociales para pole­mizar con el gobernador de Nueva York, a quien replicó cuando este ma­nifestó que Nueva York no podría reabrir por completo su economía sin una prueba más ge­neralizada y la ayuda del gobierno federal. Antes de que Cuomo termi­nara de hablar durante una sesión informativa televisada, Trump ya escribía en Twitter : “Te construimos miles de camas de hospital que no necesitabas ni usabas, le di­mos una gran cantidad de Ventiladores que deberías haber tenido, y te ayudó con las pruebas que deberías estar haciendo”. Además, agregó que Cuomo le de­bía un agradecimiento al gobierno federal.

“En primer lugar, si está sentado en casa viendo la televisión, tal vez debería levantarse e ir a trabajar, ¿verdad? Segundo, man­tengamos la emoción y la política fuera de esto, y el ego personal si podemos. Porque se trata de la gente “, respondió Cuomo.

Donald Trump también ha generado polémica por apoyar a manifestantes de derecha que protestaron por las restricciones de aislamiento social, lo que contraviene las recomenda­ciones sanitarias para evitar que la propagación del virus se acentúe todavía más.

No contento con eso, el presidente estadouniden­se desvió la atención hacia China, manifestando que el balance real de casos de coronavirus en el país asiático es “mucho mayor”. “China acaba de anunciar una duplicación en el nú­mero de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!”, escribió en Twitter.

Aunque las autorida­des de Wuhan ya habían admitido fallos en el con­teo de muertos y subieron abruptamente su número de fallecidos en 50 %, las manifestaciones públicas de Donald Trump parecen estar enfocadas en una agenda particular y no en la realidad de un país que llora miles de muertes en tiempo récord.

151 MIL MUERTOS A NIVEL MUNDIAL

A escala mundial, los fallecidos por covid-19 ya son 153,822, y los infecta­dos confirmados 2’240,191. España, Italia, Francia, Ale­mania y Reino Unido, en este orden, se mantienen como los países más afec­tados por la pandemia en cuanto a número de con­tagios y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100 mil casos, detrás de Estados Unidos.

Más cerca de nuestra realidad, la Ministra de Gobierno de Ecuador, Ma­ría Paula Romo, admitió que los datos que ofrece el Comité de Operacio­nes de Emergencia (COE), ente que está a cargo del manejo de la crisis del coronavirus en el país del norte, “no son todas las cifras de la realidad”, sino tan solo “una parte de la realidad”.

La ministra ecuatoria­na dio estas declaraciones antes de dar a conocer los datos oficiales sobre el impacto del coronavirus en su país, donde a la fe­cha hay 8,450 infectados y 421 muertes confirmadas. A ellas, hay que agregar 675 fallecimientos “pro­bables” por coronavirus, pues de acuerdo a lo seña­lado por la funcionaria, “hay sospecha de que se trataba de casos de covid-19, pero no han tenido la prueba positiva”.

Esto, debido a que los datos que se ofrecen de manera oficial son a partir de las personas que logran acceder a la prueba. En consecuencia, los contagiados asintomá­ticos que no la solicitan, o quienes no logran ha­cerse la prueba a pesar de tener los síntomas, no son contabilizados en los registros oficiales. Una realidad que se repite a escala global.

PERÚ RUMBO AL COLAPSO

En tanto, en el Perú, el ministerio de Salud confirmó que las víctimas mortales por covid-19 llegaron a 300, y el número de infectados se elevó a 13,489 – 998 nuevos casos en las últi­mas 24 horas-. Asimismo, hay 1,219 se encuentran hospitalizados, y de ellos 137 en UCI.

Al preocupante crecimiento de la curva de propagación, se suman las denuncias de falta de pruebas en provincias y de hospitales colap­sados, como el antiguo hospital de Ate, que de acuerdo a un informe de El Comercio, tuvo el mortuorio colmado de cadáveres durante dos días y cuenta ya con 50 trabajadores infectados.