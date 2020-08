Intervienen fiestas y bares

Alejandro Arteaga

Pilar Villarán es una de las madres que perdieron a sus hijos en la trágica noche del 20 de julio del 2002. Después de más de una década de exigir justicia y acudir a los tribunales peruanos ve con esperanza como uno de los dos principales responsables de esta desgracia estará tras las rejas para, por fin, obtener un poco de justicia.

-¿Qué sintió cuando se enteró de la extradición de Edgard Paz Ravines?

-Bueno la verdad es que ya sabíamos un poco porque ya había anunciado algo de eso el ministro de Relaciones Exteriores. Me parece magnífica la noticia, pero recordemos que Paz fue detenido en México en noviembre del 2018 y desde ese tiempo ya estaban los cuadernillos de extradición listos, inclusive sabíamos la dirección de su casa.

-¿Qué fue lo que pasó entonces?

-Edgard Paz interpuso varios amparos, puso como cuatro, el juez le daba tres meses para que resolvieran. Lo que quería él (Paz Ravines) era que revisaran su juicio. Pero su caso estaba para extradición porque había una sentencia en su contra, no para que sea revisado. Hasta incluso estaba entre los más buscados junto con Alan Azizollahoff, se ofrecía por ellos 20 mil soles.

-¿Es una sentencia condenatoria acorde con la magnitud de los hechos?

-Hay que tener en cuenta que el tiempo que él está en México se le computa. O sea, en octubre o noviembre de este año habría cumplido dos años detenido en ese país.

Esos son dos años menos de su pena, ello por la absurda y ridícula pena de 4 años. Entonces le quedaría en Lima dos años o un poquito más para que cumpla su pena acá. En general son 18 años que no hemos podido descansar tranquilos.

-¿Pero saben ustedes que estuvo detenido en México?

-Lo que tenemos conocimiento es que vendría a terminar su condena. Ahora yo no se cuánto tiempo ha estado preso allá porque en marzo fuimos al ministerio del Interior, donde estuvo el ministro de ese tiempo y el general Lavalle, y nos dijeron que estaba libre, solo tenía que ir a firmar pero igual estaba en su casa. Él estuvo preso en una cárcel en México pero en un momento salió, eso imagino que se tendrá que determinar entre las autoridades peruanas y mexicanas. De otro lado, varios de los papás se comunicaron con la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, los que se encargan de la extradición, y nos dijeron que no estaba libre. Entonces una parte de las autoridades nos dicen que está detenido y otra, lo contrario. Si ha estado libre no se le puede computar como parte del tiempo de su condena en Lima.

-¿Acá cabe el termino justicia que tarda no es justicia?

-Ha sido un tiempo larguísimo, no es posible que haya pasado tanto tiempo de la muerte de nuestros hijos y que todavía no se termine esto, es agotador, ya 16 padres han muerto buscando justicia. Hasta cuándo.

_¿Y qué ocurre con Alan Azizollahoff?

_De Allan Azizollahoff nos decían que estaba en Estados Unidos, hicieron todos los trámites y enviaron los cuadernillos de extradición allá pero resultó que estaba en Sudáfrica. En la Oficina de Cooperación Internacional nos dieron el número de vuelo, el día, la hora en que llegó a Sudáfrica. De ahí que habría sido de él, no se sabe, estará tranquilo porque es su país de origen.