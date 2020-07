INPE investiga a servidores implicados en celebración

En megaoperativo realizado por la Municipalidad Provincial del Callao en coordinación con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Serenazgo, se retiró a los ambulantes que invadían los jirones Contralmirante Villar, Cochrane, Saloom, Guisse y la avenida Saénz Peña, en los alrededores del céntrico Mercado Central.

La gestión del alcalde Pedro López Barrios hizo prevalecer el principio de autoridad para salvaguardar la salud de la población chalaca ya que estas zonas se habían convertido en focos infecciosos de coronavirus, pues los ambulantes no respetaban los protocolos sanitarios, muchos no usaban mascarillas y no practicaban el distanciamiento social.

“Gracias al apoyo de un fuerte contingente de las fuerzas del orden se retiró a los ambulantes que se apostaron en estas zonas durante la pandemia tras el cierre del Mercado Central y los alrededores. Al estar cerrado este mercado muchos comerciantes formales y dueños de puestos empezaron a invadir las calles, pero ahora que el mercado ya abrió sus puertas bajo los protocolos sanitarios no quieren dejar las calles, quieren ser informales”, refirió Hermelinda Pérez, gerente general de Desarrollo Económico, Local y Comercialización.

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Callao con el apoyo del Ministerio de la Producción ha realizado la campaña denominada “Fiscalización con formalización” para que los ambulantes puedan establecer su propio negocio, sin embargo muchos se rehúsan a ser formales.

“Los ambulantes dicen que no damos oportunidades pero eso no es cierto. Muchos que sí quieren el cambio y cuidar su salud, se han ido a otras zonas, se están formalizando pero otros simplemente quieren seguir en las calles pese que estamos en pandemia y no solo se exponen ellos sino a todos los vecinos”, agregó la funcionaria edil.

Vale mencionar, que estos operativos de erradicación de comercio ambulatorio continuarán en toda la provincia del Callao para proteger la salud de toda la población, a fin de reducir los índices de contagio del Covid-19.