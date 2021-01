Informe ONU aporta elementos de investigación

El exdecano del Colegio Médico, Juan Villena, consideró que tras la autorización del Gobierno para que empresas privadas comercialicen las vacunas, podría replicarse la situación de precios excesivos advertida con los medicamentos, mascarillas o las camas UCI durante la pandemia.

“¿Se debería vender así? No pues, el Estado debería manejar todo el sistema, pero como la Constitución que tenemos no nos permite, está basada en el libre mercado, no existe el control de precios y ni siquiera se puede poner un precio referencial a la vacuna”, cuestionó.