Infectados por coronavirus superan los 65 mil

La modificación al Reglamento del Congreso para que sus integrantes no estén obligados a presentar declaraciones juradas de intereses en un portal de acceso público le resta transparencia al Parlamento, sostuvo hoy la legisladora del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban.

En declaraciones a la Agencia Andina consideró terrible que se haya procedido con este cambio, al referir que con ello solo se desprestigia más al Parlamento.

«¿Qué intereses no se quiere declarar? Declarar es transparencia», manifestó. Según indicó, para mucha gente el Congreso proyecta la imagen de una institución que no sirve de mucho, idea que debe ser desterrada con buenas acciones, no con actos que van en contra de la transparencia.

Silva Santisteban recordó que una de las primeras acciones que tomaron varios integrantes de su bancada fue presentar la declaración jurada de intereses. Algunos, dijo, como el caso de Yván Quispe, no han podido hacerlo por no contar con DNI electrónico, uno de los requisitos para la presentación.

El último jueves, durante una sesión plenaria virtual, el Parlamento aprobó por mayoría el proyecto que propone modificar su reglamento respecto de la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses.

La declaración jurada de intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única PIDE, la cual es de acceso público, según lo establecido en el DU 020-2019.