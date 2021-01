Inés me dijo que un libro es un jardín

Eduardo González-Viaña

Desde ayer, se puede decir que Inés Guerra de Guijón, la librera de Trujillo, estaba a punto de cumplir ciento un años de edad cuando se fue de Trujillo y del mundo… se fue volando.

Podemos hablar de su edad porque desde el cielo donde ahora se acaba de ir no nos va a escuchar… aunque nunca se sabe,

Siempre me ha llamado Eduardito. Me trató con el diminutivo desde la vez en que fui a llevarle mi primer libro –“Los peces muertos”- y yo era un chico del primer año de Derecho. Y así me llamó cuando recibí mi título de abogado. Lo hizo cuando acudió a mis presentaciones literarias en Miami, Madrid o París, y ella estuvo allí… Y cuando apareció por nuestra embajada en México donde me homenajeaban por haber ganado el concurso mundial de relato “Juan Rulfo”.

Por mi parte, desde hace 4 años, la saludo por su centenario, pero ella afirma que solo cumple noventa y nueve.

Tal vez lo dice por coquetería, pero todo se puede disculpar en ella porque es la librera más longeva y encantadora del Perú.

De ella es la “Librería Peruana”, también la casa de libros más antigua del país. Se encuentra en Trujillo… a cuatro pasos de la Plaza de Armas. Está allí desde antes de 1920, y Carlos Guijón Miranda llegó a Trujillo en los años 30 para administrarla. Al casarse con Inés, en 1942, ambos unieron sus destinos… y sus libros.

La “Peruana” es un monumento histórico. La casa de los libros fue frecuentada por Vallejo, Orrego, Haya de la Torre, Spelucín, Francisco Xandóval, todo el “Grupo Norte” y fue allí donde, décadas más tarde, nos conocimos los entonces muchachos del “Grupo Trilce”.

La edad no ha sido obstáculo para que todos los días, religiosamente, Inés abriera su establecimiento, conversara con los clientes, recomendara las novedades e hiciera propaganda entre los niños y los grandes de las ventajas y milagros que nos ofrece la lectura.

Cerrada su librería, solamente queda la galería del café de Gerardo Chávez en cuya galería de retratos el año pasado me encontré bigotón, al lado de Luis de la Puente Uceda y Ciro Alegría.

Cuando yo tenía 21 años y acababa de publicar ‘Los peces muertos’, mi primer libro, lo fui a dejar en la Librería Peruana, antes de partir a Lima para presentarlo. Allí, luego de leer comentarios extremadamente generosos sobre mi libro publicados en ‘El Comercio’ y ‘La Prensa’, pensé que el éxito literario coincidiría con el de ventas… ¡Me equivocaba!…

-Parece que por ahora no necesitamos ejemplares, pero tengo una liquidación- dijo doña Inés, y agregó:

-Se han vendido… se han vendido dos libros.

Ahora que han pasado los años creo que fue ella misma quien los compró y logró de esa forma que el joven escritor no se desmoralizara y continuara en esa locura de escribir que le ha de durar toda la vida. Y que, sin embargo, temprano se dio cuenta de que como escritor no iba a ser jamás un buen partido.

“Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo”, me dijo Inés una de las últimas veces que la vi. Me encantó la frase, pero ella, con modestia, me dijo que no era suya, que tal vez era un proverbio árabe.

Recuerdo que cuando publiqué “Don Tuno, el señor de los cuerpos astrales”, ella organizó la presentación en su librería y nos puso un coctel verde para que pensáramos que estábamos tomando sampedro. ¿Qué nos habría dado de beber ahora si le llevaba “El largo camino de Castilla”?

Mientras escribo, pienso que ella mira el cielo desde la ventana de su casa. Debe de estar leyendo allí algún libro que revela los secretos de la vida.