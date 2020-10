Ineficiencia y caos para el cobro del segundo bono universal familiar

Ricardo Milla Toro

El gobierno empezó una campaña de comunicación para dar el mensaje claro de no ir al banco para el cobro del segundo bono universal familiar. La realidad ha demostrado cómo ha fracasado esa campaña. Se quiso comunicar a un sector de la población que, en una parte, está excluida a diversos niveles.

Como es sabido, el último sábado comenzó el pago del bono familiar universal en su primera fase. Esta consta en entregar el dinero directamente a las cuentas de los beneficiados. Sin embargo, se han reportado grandes colas en distintas entidades bancarias en Puente Piedra.

Las personas estaban en una cola que llegaba a tener dos cuadras de longitud. Estas buscaban información acerca del subsidio. ¿Y la campaña de comunicación que hizo el gobierno?

Han sido 4 millones de personas las beneficiadas con este bono. Se pensó justamente pagarles el bono directamente en sus cuentas y así evitar las aglomeraciones que hemos visto el lunes. Nada de eso se ha logrado. Lo que hemos podido constatar es que estas colas no están disminuyendo evitar riesgo de contagio por COVID-19, sino todo lo contrario.

El error recae en la comunicación que ha hecho el Banco de la Nación, y los ministerios encargados. Se puede ver que el mensaje de “no vayas al banco” no llegó a la población.

Esto demuestra una vez más la brecha digital que hay en nuestro país, condenando a la falta de información a miles.

A pesar de que se ha establecido un cronograma de abono directamente según el número en el que termina el DNI, las personas se han acercado al banco para preguntar sobre el cobro del bono y otras para hacer otros trámites.

«El bono me lo han depositado en el Banco Continental. Yo nunca tuve tarjeta en este banco, tengo en BCP y Banco de la Nación. El Continental me ha dicho que tengo que venir a abrir una cuenta para que me entreguen la tarjeta y me puedan abonar», comentó una ciudadana a Canal N.