Indochina anuncia lanzamiento de nuevo single

Indochina es un poco la historia de Francia en sus 40 años de carrera: desde 1981 y el día de las elecciones presidenciales, hasta esta próxima excepcional gira por los estadios en 2021. La banda ha pasado por estas 4 décadas con algunas cosas hermosas pero también con otras menos hermosas. Indochina ha sobrevivido estos últimos 40 años.

El tour del estadio el año 2021 se hará, excepcionalmente en central y se llamará El Tour Central. Tendrá un visual único con un dispositivo que permitirá una cercanía, intimidad y una comunión sin precedentes con el público, al mismo tiempo que estará en un lugar inmenso y, obviamente como siempre, con la ética del grupo sobre la política de las entradas más baratas para este tipo de conciertos.

En vista de los acontecimientos que estamos viviendo, Indochina reservará una cuota de asientos por estadio para invitar a personas cuyas profesiones (cuidadores, trabajadores postales, camioneros, etc.) han ayudado al país para vivir estos últimos meses.

En el Perú, ninguna otra banda francesa ha dejado una huella tan profunda en el corazón de los peruanos.

32 años de su mítico paso por el país, cuando en 1988, el grupo fue uno de los únicos que se enfrentó a las horas más oscuras de nuestra historia para recordarnos como el arte y la cultura también pueden salvar nuestras vidas.

Indochina anuncia este mes de mayo las celebraciones de sus 40 años de trayectoria con una noticia de primera que hará furor a sus fans peruanos.

El lanzamiento de un nuevo single, el anuncio de un doble best of y una gira especial en Francia. Al igual que las emisoras de radio y el público en general que todavía escuchan los grandes clásicos del grupo, los propios miembros de la banda no han olvidado la experiencia peruana.

La Alianza Francesa del Perú y de América latina se une a Sony Music para promover las noticias de la banda en el Perú y en el continente. Mantente conectado a las redes sociales de las AF del Perú para conocer más acerca de esta increíble aventura #INDO40.