Incluir problemática de pensionistas de ONP en Pacto Perú

El presidente Martín Vizcarra propuso que entre los temas prioritarios que abordará el Pacto Perú figure la problemática de los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Vea aquí la galería fotográfica

«Nuestros pensionistas, que entregaron años de trabajo y esfuerzo al país, merecen un reconocimiento del Estado», dijo el Mandatario durante la ceremonia por el 199 aniversario de creación del Ejército Republicano.

Vizcarra Cornejo señaló que se deben encarar los desafíos del país promoviendo el diálogo y buscando consensos, y mañana se reunirá el Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional con miras a la primera junta del Pacto Perú.

Recordó que en su Mensaje a la Nación por 28 de julio propuso llegar, mediante dicho espacio de diálogo, a acuerdos en cinco puntos y expresó la importancia de incluir en ellos el tema de los pensionistas de la ONP.

“Necesitamos sentar las bases que permitan transitar hacia el Bicentenario y darle al Perú viabilidad y horizonte claro. Vamos a hacerlo con esfuerzo y contribución de todos, respetando las diferencias políticas e ideológicas que siempre existen, pero poniendo todos al Perú primero”, aseveró.

Vizcarra remarcó que el país se encuentra en un momento decisivo, en una guerra contra un enemigo común, invisible e implacable que amenaza la salud y vida de los peruanos, como es el covid-19.

Por ello ratificó su llamado a la unidad y responsabilidad de todos, al señalar que se requiere unidad y no división, responsabilidad y no imprudencia, colaboración y no enfrentamientos, solidaridad y no egoísmo.