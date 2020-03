Incapacidad y complicidad en la ONPE

Margarita Díaz Picasso la actual Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), se habría valido de su puesto para no enviar a las fiscalías especializadas la información actualizada sobre los hallazgos del dinero no declarado que se habría utilizado en las campañas electorales de Fuerza Social y que no ha sido justificado, ya que es amiga de Eduardo Zegarra, el exTenienteAlcalde de Susana Villarán, y estaría cometiendo los delitos de tráfico de influencias, encubrimiento real y cohecho pasivo.

Así mismo el valerse de un cargo en el estado para favorecer a sus amistades no es nuevo en ella ya que cuando ocupaba la Jefatura Legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional facilitó la disposición de fondos internacionales para SUMBI,la ONG de la cual es socia actualmente, estas denuncias deben ser aclaradas, ya que los funcionarios del estado deben ser probos.

Fuentes de la Gerencia de fondos partidarios nos afirman que su mala gestión se debe a que dedica gran tiempo a su afición (la danza) en horas de trabajo, incumpliendo con todo tipo de requerimientos de otras gerencias y hasta del propio Jefe Nacional de ONPE, “Manuel Cox”, no da pase a trámites o cualquier consulta que se formule a ese gerencia y lo peor es que siempre busca a quien culpar su ineficiencia,haciéndolo a terceros.