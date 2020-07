INACAL aprueba documento técnico sobre escudos de protección facial

El nacimiento de la tauromaquia genuinamente española nadie puede discutir. Aquella tauromaquia que pudo consolidar sus reglas en los siglos XVII y XVIII, incluyendo la bella época del romanticismo taurino con ética, estética y el arte del toreo que conocemos, llegó a América con los conquistadores como parte cultural de una de las importantes epopeyas de la historia.

Llegó a América como un rito pagano que guarda extraordinario paralelismo con el rito religioso. De hecho, hay un sacerdote que ocia y viste de forma llamativa y ostentosa; se celebra en un templo o plaza de toros; también hay un sacricio que es la muerte del toro, y, como en la misa, hay una liturgia que se respeta de manera tajante.

El imperio incaico había construido el maravilloso Machu Picchu y ya existían las increíbles líneas de Nazca en el Perú; los paracas practicaban operaciones quirúrgicas llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica el cirujano usaba cuchillas de obsidiana, tumis o cuchillos con lo en forma de medialuna, hechos de oro y plata, bisturís y pinzas.

En América aora el arraigo de la esta brava al constatar que la Plaza de Toros de Acho, en Lima, data de 1766, y es anterior a la plaza de Aranjuez 1797 o contemporánea de la Real Maestranza de Sevilla 1761.El hombre americano, conocedor de los misterios del tiempo y del espacio, desde el primer momento supo apreciar el drama metafísico que entrañan las corridas de toros. Y las hizo suyas, no solo con afán contemplativo, sino como avezado practicante del ocio de lidiar toros bravos.Las proezas en ruedos ibéricos a nales del siglo XVIII, de “El Indio Mariano Ceballos”, motivaron a Francisco Goya a inmortalizar, al personaje, en su famosa tauromaquia. Casi al nal de su vida, Goya dibujó cuatro litografías conocidas como «Los toros de Burdeos». Una de ellas representa a Ceballos toreando con su peculiar manera.Ángel Valdez, de Nazca-Perú, mató al famoso toro “Arabí Pachá”, semental de diez años que había sido lidiado varias veces. Por primera vez los acionados dudaron de que su ídolo pudiese matar al toro, y muchas señoritas y gente de los conventos le hicieron llegar escapularios y estampas para su protección. Valdez, “El Monstruo”, vestido de morado y plata, esperó que el peligroso toro se jara cerca de tablas, y caminó sigilosamente hasta el anca derecha del animal. Lo llamó de un grito y, cuando giró, lo mató de una estocada entera a la media vuelta, provocando el delirio en los tendidos. Arrojaron puros, monedas y regalos, y el público se lanzó al ruedo para acompañar al torero en sus apoteósicas vueltas.

Tampoco debe extrañar que en las etapas estelares del toreo en el Siglo XX haya existido la presencia y el contrapeso de una gran gura americana, el gran Carlos Arruza, pareja taurina del célebre Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete». O el venezolano César Girón, compitien-do con lo más graneado de los años 50-60: Antonio Bienvenida, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, el colombiano César Rincón, compartiendo cartel con guras del toreo de nales de siglo como Enrique Ponce.Y ahora, nuestro crédito nacional, Andrés Roca Rey, quien tiene el trono vigente como número uno en Europa y América y siempre exhibiendo el cartel “no hay billetes”. Por tal motivo titulamos: Desde Mariano Ceballos hasta Andrés Roca Rey, dos peruanos para las páginas de la historia.Los triunfos de estos toreros americanos deben ser motivo de doble orgullo: verican la expansión de la esta de los toros sin mutaciones, y constatan la universalidad del toreo. Es la prueba de que la semilla germinó en tierra fértil, y que este arte único y profundo echó raíces entre nosotros porque hubo hombres capaces de apreciar su grandeza, y quienes, con su inteligencia y particular sensibilidad, lo incorporaron a sus creencias, aciones y ritos

José Carlos Valero de Palma Gil-Perotín, quien heredó el título de Marqués de Valero de Palma concedido a su abuelo por su Santidad León XIII, con ágil pluma y con comentarios agudos, dijo en su libro «El toro que vino del mar», que el andino, al ver al bravo español, exclamó y se enamoró del toro diciendo: «¡Se parece a mí!».Allí nace la _esta brava para el Perú taurino, cuando el hombre de los andes se encuentra con la verdad del rey de la _esta. Luego lo acepta y hace suyo el amor al arte y la belleza del toro-toro español frente al torero.El toro se convirtió en nuevo símbolo en la tierra y el torero en héroe singular capaz de reproducir el enfrentamiento milenario entre el hombre y la naturaleza, siempre enfatizando dos pilares: el arte y la verdad.

En América las plazas de toros han sustituido a las pirámides de los dioses del sol y la luna, y al misticismo vinculado a la fuerza de la naturaleza, de los ríos y los mares. Esa bella yuxtaposición cultural religiosa de España para el Perú aún vigente, hace legítima la herencia del criollo que vivió y dejó el prototipo que adquiere la idiosincrasia de un mestizo que desarrolló sus actividades otorgadas en legítima herencia española.Cajamarca es la cuna de la tauromaquia y único lugar en el mundo del toro donde se desarro-lla más de 300 festejos taurinos en once provincias: Chota, Cutervo, Bambamarca, Celendín, Cajabamba, San Miguel,Santa Cruz, Cajamarca, San Marcos, San Pablo, Contumazá, y los distritos Tacabamba, Lajas, Sócota, Llapa, Andabamba, Sabogal, Llama, Cochabamba, Huambos. En total suman 96 distritos, además de loscentros poblados y caseríos donde se registra festejos profesionales y populares de nivel taurino.

Una bella e incomparable realidad para el mundo del toro, en centenares de festejos, casi la mitad de los festejos en todo el Perú y único en el universo taurino.El impacto económico que generó la llegada del toro-toro español a Cutervo y la contratación de Andrés Roca Rey en Cajamarca vía Chota y Celendín, fue histórico y marcó un antes y un después para muchos efectos. El principal es que se pudo borrar, a nivel de un grupo de observadores, la idea de que, si algún torero español era contratado en Cajamarca, ya no tenía categoría para torear en Acho. Eso sucedió con toreros nacionales y extranjeros.Ahora, la brillante idea de elevar la mirada hacia toreros españoles, borró ese mal concepto y elevó la categoría de las plazas de Cajamarca. Eso fue complementado con la gestión de la comisión de _esta Cutervo 2019, presidida por el ingeniero Jairo Mena, que importó el toro-toro español superando mil inconvenientes para lograr grandes objetivos que hoy se convierten en razón histórica para el Perú taurino.Pero fundamentalmente se ha podido observar que de los errores se aprende con la experiencia, y para la presente temporada ya existía, desde diciembre 2019, varias comisiones trabajando la posibilidad de contratar toros-toros españoles, frente a los malos resultados de la campaña nacional. El receso obligado por la pandemia postergó la temporada Cajamarca 2020. El reinicio de las actividades taurinas en Cajamarca tomará su tiempo, pero pensamos que, iniciada ya las fases probatorias de las vacunas en diferentes laboratorios del mundo, se puede a_rmar que la vacuna para el COVID-19 estaría llegando el primer trimestre de 2021.

Por lo tanto, darle una mirada taurina a Cajamarca, cuna de la tauromaquia nacional, es importante para todo el Perú taurino, porque estamos frente a un movimiento natural. Ahora, el cajamarquino emprendedor toma la iniciativa taurina, y luego se convierte en norma de lo que es verdad para sí mismo; es como un relativismo cultural que sale del pueblo y que actúa como medida de las cosas.Entonces, los acontecimientos taurinos llegan desde los primeros días del año producto de un verdadero trabajo, por diferentes caminos y con un solo objetivo para encontrar la felicidad suprema: disfrutar, de manera colectiva, la _esta brava en Chota, Cutervo, Bambamarca, Celendín, a cuál mejor, con los factores que implica la belleza de una auténtica corrida de toros que no envidia a nadie.Cajamarca ha tenido un desarrollo taurino constante y no acaba de aplicar sus experiencias en su natural y correcto proceder de engrandecer la _esta brava. Por lo tanto, también es visto con el afán de apoyar cuando se sabe tocar puertas de la manera como ha venido ocurriendo. Es de grandes hablar con la verdad y decir las cosas como son. Errores han existido, graves, distintos, pero todos ejemplares, el toro pasado queda para el apunte; lo importan-te es saber mirar adelante y, en ese horizonte, estamos seguros que todos ganan.Los cuadros y balances tienen una gran lectura, no se puede bajar la valla, al contrario, se tiene que seguir elevando también la talla de los emprendedores, quienes persiguen mejorar los resultados. Allí está el detalle taurino de la grandeza de los pueblos taurinos de Cajamarca, que salen a competir fraternalmente, sabiendo que, al _nal, la tauromaquia nacional saldrá ganando.El respeto a las nuevas normas que el sector correspondiente dispondrá para los festejos taurinos, con las vacunas correcta-mente administradas, será la base para regresar a la normalidad taurina. Ese es nuestro deseo para el noble pueblo cajamarquino, que ahora enseña, con el ejemplo, el camino al Perú taurino.Nuestro saludo a la Asociación Cultural Taurina Regional de Cajamarca por sus votos de unión taurina, objetivo universal en estos momentos de crisis, y la visión de futuro que comprende la producción de arte mediante las corridas de toros y el fomento de las nuevas ganaderías. Cajamarca tiene buen pasto, agua pura, y apoyo externo con asistencia y facilidades para el feliz desarrollo del toro bravo con clase, peso y trapío. La organización está formada así:

La Asociación Cultural Taurina Regional de Cajamarca tiene un rol extraordinario para el fomento de la ganadería de toros bravos y los nuevos valores de la tauromaquia cajamarquina.Presidente: Luis Andabak VílchezVicepresidente: Olinto Araujo VeraSecretario: Tino Cuba BeretaSecretario de Economía: Noé Bardales MuñozVocales: Marco La Torre Sánchez, Edmundo Zambrano Linares, Luis Rosell Claudet, Carlos Amorín Sepúlveda, Ghino Alarcón Núñez, Lorenzo Bardales García, Luis Jave Cabrera, Álvaro Araujo Alcalde, César Díaz Rojas, César Díaz Arrascue y sus honorables miembros Juan Rossell, Álvaro de la Montaña, César Díaz, Luis Andabak, Andrés Trigoso.Larga vida para los hermanos taurinos de cajamarca-perú.Juan Gualberto Rondinelli Garay

Juan Rondinelli

Pasión y cultura