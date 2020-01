Implementaremos un organismo para fiscalizar a congresistas y funcionarios

Diario UNO entrevistó a Diana Ricalde Guerrero, candidata al Congreso de la República por el partido Perú Nación (PN) con el Nro. 2 para Lima, respecto a sus propuestas para el Legislativo.

—¿En qué consiste la implementación de un Consejo Nacional de la Moral Pública?

—Como propuesta de partido y de agenda parlamentaria, queremos crear unConsejo Nacional de la Moral Pública,porque esta entidad se va a encargar de fiscalizar los actos de corrupción que cometan los congresistas, como los que han estado blindados en el Parlamento disuelto.

Es clave implementar este organismo para que la población se vuelva a identificar con el Congreso, además fiscalizaría a otros funcionarios públicos. Sería un órgano externo, integrado por tres personas de honorable reputación y de esa manera se podría hacer una correcta fiscalización, y así evitar que la inmunidad se convierta en impunidad.

Este órgano supervisaría y fiscalizaría todas las instituciones públicas que va a fiscalizar cuando se cometan actos de corrupción. Necesitamos este tipo de instancias, aunque la Contraloría General de la República hace su trabajo con sus órganos internos en cada institución pública pero me parece que hoy es importante un organismo con este fin.

Perú Nación tiene esta propuesta como principal y como parte de una reforma constitucional y para que quede como legado para el Bicentenario.

—¿Y la revocatoria de congresistas?

—Es importante la revocatoria de congresistas, y también tenemos la propuesta que el congresista sea renumerado mediante dietas, que gane de acuerdo a su asistencia a los plenos, comisiones y que gane el sueldo que le corresponda y así hará su trabajo que tanto le ha prometido a la población. Por eso, al congresista que no haga su trabajo se le va a revocar.

—¿Qué propone respecto a la violencia hacia la mujer?

—Trabajo hace más de cuatro años haciendo actividad social y sobre todo defendiendo a las mujeres, es importante su protección porque en América Latina somos el país con el más alto índice de feminicidio.

El primer enfoque tiene que ser el de poner énfasis en políticas públicas de prevención, en este caso en la salud mental de las personas. Porque tanto los hombres como las mujeres siguen patrones de conducta, que no está basada en principios ni en valores.

Además, fiscalizar el cumplimiento de las leyes que ya están dadas como la Nro. 30364que tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado.

Tenemos que examinar para ver los vacíos que tiene esta norma para que se pueda hacer una correcta reforma y se puedan aplicar las medidas de protección que se supone se las debe dar el policía, pero en la realidad eso no ocurre, porque el agresor reincide con la víctima y la víctima vuelve con el agresor. Porque es evidente que no entiende el contexto y no reconoce que es víctima de violencia.

—Respecto a este tema ¿Su trabajo social en qué consiste?

—Pertenezco a dos organizaciones: la Organización Democrática Mundial y la Red Mundial de Jóvenes Políticos, por las cuales he viajado al interior del país con el mensaje de liderazgo y defensa hacia la mujer y apoyándolas con el programa Emprendimiento Mujer, con la cual las asesoramos en el proceso de demanda por alimentos y de violencia familiar. Y una vez que salen de este círculo de violencia, las asesoramos en sus habilidades blandas para que puedan tener un pequeño negocio.

Y que no reincidan con el agresor, sino que salgan con autoestima que es muy importante para que superen todo esto. En el país tenemos cuatro tipos de violencia hacia la mujer: física, psicológica, patrimonial y sexual.

Además como sociedad concientizar, porque si vemos a nuestra vecina, hermana o amiga, que está sufriendo violencia y que se está aislando de nosotros, ir a hacer la denuncia, no es necesario que la propia víctima lo haga, la denuncia sigue de oficio, entonces se abre el caso, y así uno puede ayudar y de repentehasta salvar una vida, de estas mujeres que no reconocen ser víctimas de violencia. Porque es hora de decir basta.

—¿Qué propuesta tiene sobre políticas para la juventud?

—Le voy a poner un ejemplo, hace poco estuve en Bolivia, allí hay un Instituto de la Juventudque se encarga de capacitar a los jóvenes, desde el tema estudiantil, a los egresados les dan oportunidades de trabajo en las municipalidades, acá debemos implementar algo similar.

En nuestro país existe la Secretaría Nacional de Juventudes (Senaju), que se supone que se encarga de las becas y de dar oportunidades a los jóvenes pero no ocurre eso. Todo lo contrario, utilizan a los muchachos para el tema electoral o de candidaturas políticas.

Entonces, si implementamos un Instituto de la Juventud e incluso me atrevería a decir también de deportes, porque genera desarrollo y erradica la delincuencia. Es importante capacitar a los jóvenes tanto durante sus estudios como a los egresados, a mí me ha pasado, cuando he pedido oportunidad para trabajar me exigían 2 a 3 años de experiencia. El tema es que los jóvenes tengamos más oportunidades para desarrollarnos.

