IMPARABLE hacia la meta

El césped será el es­cenario de las dos ca­rreras centrales, esta tarde, en Monterrico. La mejor rentada será sobre una milla y me­dia, 2400 metros, con seis ejemplares en ac­ción, siendo Nabucco y Faenón los que lleva­rán las preferencias en la taquilla.

Nabucco no conoce derrotas en la pista, in­clusive cuando no pudo resolver con su accio­nar, contó con la ayuda del comisariato para que su campaña inma­culada quédase así, de siete-siete, hasta el mo­mento. Una racha que sus conexiones preten­den que se extienda en el Clásico ‘Presidente de la República’.

Primera vez que el hijo de Singe The Turf afrontará el recorrido, pero por lo mostrado y en razón a su origen no tendrá dificultades para mantener su su­perlativo nivel.

En tanto, Faenón, el tordillo del Myrna que­dó atrás en esa previa confrontación. El caba­llo se mostró incapaz, claro está, la excusa estriba en la distancia, los dos mil metros no son favorables para el tranco y disposición del norteamericano.

A la cita también está invitado Crazy Freud. El mismo que fue capaz de aguantar al favori­to, pero luego su cora­je fue opacado por los estorbos cometidos por Don Rodrigo, su pareja, en perjuicio de Nabucco, lo que ocasionó la variación en el orden incial de llegada en el Clásico Miguel Grau Seminario.

De los seis inscritos, no está lejos More Than Words. Un insigne fondista que ha sabido ven cer en la milla y media y en la previa descontó y mucho ante Nabucco y compañía, siendo tercero y reclamando revancha. Y la tendrá. Kantor y Don Rodrigo completan el lote, con aspiraciones de solo ser animadores.

DE VUELTA

Asfaloth es uno de los mejores caballos de Monterrico. Su clase se desborda en la milla, tanto en la arena como en el césped y hoy, tendrá la tarea de confirmarlo.

“La clave con este caballo es correrlo sólo en las pruebas apropiadas”, asegura Jorge Luis Salas, el preparador del tordillo que se ha llevado al menos una docena de clásicos.

Son siete carreras sin ganar para el hijo de Riviera Cocktail, al que le ha tocado lidiar con una muralla llamada Abdel Nazer, cambiando de pista, elude al campeón del Soribel, pero tendrá once rivales, todos con la capacidad de porfiarle el esperado reencuentro con el éxito.