Idéntico estrena feat con Susan Ochoa

Tras el lanzamiento de su nuevo single “Estoy Soltera” Leslie Shaw, sumó y sigue su­mando cifras y logros en el desarrollo de su internacio­nalización.

Esta semana, “Estoy Sol­tera” su nuevo single junto a Thalía y Farina se ha con­vertido en la canción más sonada en México y en Perú, pues así lo cataloga una de las empresas de mediciones más importantes de América Latina , Monitor Latino, que coloca a Leslie en el casillero #1 cómo Hot Song en las listas de ambos países.

Mientras esto sucede con la canción, el video clip de “Estoy soltera” ya registra más de 11 millo­nes de reproducciones en YouTube y por si fuera poco ha sentado un precedente en las redes sociales al batir récord con un promedio de 1 Millón de reproducciones diarias en la plataforma de YouTube, hecho que ningún cantante o artista peruano ha alcanzado hasta el día de hoy.

Y precisamente hoy se da a conocer públicamente el Behind the scenes (Detrás de Cámaras) de este video clip rodado en Manhattan, NY bajo la dirección de Catherine Díaz.

De esta manera, Leslie Shaw escribe una página en la historia de la música no solo en nuestro país sino en el mercado latino. Es la primera cantautora peruana que logra grabar con una mega estrella del calibre de la mexicana Thalia y Farina de Colombia.