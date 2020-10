Hoy se conocerá si Ollanta Humala decide postular el 2021

El congresista de La Libertad, Lenin Bazán Villanueva, señaló que su alejamiento del Frente Amplio, que debe decidirse este domingo, no significa que deba renunciar a la bancada parlamentaria y menos a la presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Agregó que no se siente un oportunista.

“Yo renuncio a insistir en ser afiliado al FA, y esa decisión también la tomamos con miembros del FA que han sido parte de la base de La Libertad. Pero, como congresista, no voy a renunciar al grupo parlamentario. No soy ningún oportunista. No siento que me haya aprovechado del FA; por el contrario, hemos aportado para que se fortalezca en La Libertad en base a un esfuerzo colectivo”, enfatizó.

Sin embargo, agregó que los dirigentes como Marco Arana no han reconocido ese esfuerzo al no considerar su derecho de afiliación y de otras personas para la participación política en el FA. “El pueblo me eligió como congresista del FA y he decidido terminar siendo parte de este grupo parlamentario y contando con el apoyo de mis demás colegas, independientemente de las cuestiones internas del partido”, aclaró.

Detalló que la Comisión Política Nacional (CPN) del Frente Amplio (FA), presidida por Arana, lo excluyó a él y a otras personas del padrón partidario al no afiliarlos hasta el 30 de septiembre último, que era la fecha límite para hacerlo, recortando a muchos la posibilidad de participar en las elecciones de 2021.