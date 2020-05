Hoy deciden la vuelta

En el Sudamericano sub 20 que se realizó en Colombia el 2005, Hugo Rodallega fue goleador y elegido el mejor jugador del certamen. Aun­que Colombia fue eliminada por Argentina en el mundial de la cate­goría en Holanda, varios jugadores asomaban para brillar. Uno de ellos era el delantero cafetero. Fichoo por el Wigan y Fulham. Anotó 43 goles en 201 partidos.

No le fue tan bien en Inglaterra. El jugador colombiano reveló que muchas ocasiones se dirigió a un bar con otros futbolistas de renombre, festejaban hasta más no poder. Lo hizo en una conversación con otro jugador Johan Arango a través de las redes sociales.

Rodallega ha admitido que re­gularmente veía a Steven Gerrard y Wayne Rooney disfrutar al máximo de la noche británica: “Si la gente supiera cuántas veces me topé con Rooney en Manchester bebiendo como un loco o la cantidad de veces que vi a Gerrard en un bar bailando sin camisa… Son seres humanos, no tiene nada de malo. Puedo contar con una mano la cantidad de futbolistas que no beben. Todos ellos, todos nosotros, salimos y bebemos. Siempre lo he di­cho. Disfruto bebiendo y bailando. Me encanta bailar salsa. No tiene nada de malo. Sé que somos futbolistas, pero también somos seres humanos”.

Cabe destacar que Wigan se ubica a medio camino entre Manchester y Liverpool, así como recordar que Rooney ha encarnado diversos episo­dios más allá de los terrenos de juego para posteridad, siendo uno de los más recordados el que protagonizó en septiembre de 2017 cuando una chica reveló haber pasado la noche con el jugador mientras su mujer estaba de vacaciones.