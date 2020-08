Homenaje a enfermeras caídas en pandemia

El presidente del Con­greso, Manuel Merino, hizo un llamado a la tranquili­dad a los parlamentarios de las diversas bancadas, tras el nombramiento de un nuevo Gabinete Ministerial, y dijo que no existe moti­vación de este poder del Estado para generar algún tipo de desestabilización en el Gobierno.

Tras iniciar una nueva sesión del pleno virtual del Parlamento, Merino agra­deció a todos los congresis­tas por apoyar la defensa que en la víspera realizó al fortalecimiento de la labor parlamentaria, al tiempo de pedir disculpas “por los errores cometidos”.

“Quiero llamar a la tranquilidad a todos los señores parlamentarios; hay muchos medios de comunicación tratando de poner noticias que no son y hay que llamar a la tranquilidad, no hay nin­guna motivación por par­te del Congreso de generar la desestabilización en el Gobierno. Se nombró a un nuevo Gabinete y en horas de la tarde me reuniré con el jefe del Consejo de Minis­tros para programar la fecha para su exposición y el voto de confianza”, dijo.

Asimismo, instó a “en­trar en calma” luego de lo que ocurrió en días pasados cuando se negó la confianza al Gabinete Ministerial lide­rado por Pedro Cateriano, una decisión tomada “por las diferentes bancadas parlamentarias”.

“Reafirmó que aquí no hubo ningún tipo de manipuleo, sino que hay una voluntad de sumar esfuerzos para que todos los peruanos sepan que están representados en el Congreso”, afirmó.

Merino agregó que, por esta razón, los legis­ladores deben revestirse de paciencia para que en estos momentos difíciles se puedan sumar esfuerzos en las actividades congresales como ser fiscalizadores y re­presentar a la población.