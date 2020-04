“Hipólito Unanue y la educación de las mugeres”

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL *

José Hipólito Unanue y Pavón nació en Arica, el 13 de agosto de 1755. Sus primeros estudios los realizó entre su ciudad natal y Arequipa. A los 22 años llegó a Lima donde trabajó de preceptor en la casa de Agustín de Landaburo, hombre importante de la sociedad colonial y dueño de grandes haciendas. Esta posición, le permitió a Unanue continuar sus estudios en San Marcos, graduándose de Bachiller y Doctor en Medicina, en 1786.

En 1788, ganó el concurso para la cátedra de Método de Medicina. Su pronta amistad con Jaime Bausate y Mesa lo hizo colaborar en El Diario Económico y Comercial de Lima. Como sostiene Jean-Pierre Clemént, Jaime Bausate y Mesa fue en realidad el seudónimo de Francisco Antonio Cabello y Mesa, nacido en Extremadura en 1765. Estudió Filosofía y Jurisprudencia en las universidades de Toledo y Salamanca. Llegó a Lima en 1790 e inmediatamente, entabló amistad con profesionales e intelectuales de San Marcos. El mismo Bausate y Mesa indicó que:

“Hago presente: Que en 17 de Abril de 1790, llegué a este tan remoto clima, en donde advertí, que aun habiendo muchos sabios y doctores en toda materia, permanecían en una inacción letárgica, sin que ninguno se arrestase a publicar una obra periódica que los inquietase y pusiese en movimiento…Visto esto determiné emprender la laboriosa tarea de un diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, como el que corre en esa y demás Cortes de la Europa iluminada”.

Así, nació la idea de publicar El Diario Económico y Comercial de Lima, lo que significó una serie de trámites ante las autoridades locales. Clemént indica que:

“La aventura empezó cuando, a vista de un informe favorable al proyecto, presentado por Manuel de Arredondo, Regente de la Audiencia de Lima, y con fecha de 22 de julio de 1790, el virrey del Perú, Francisco Gil de Taboada y Lemos concedió a un tal Bausate y Mesa una licencia para imprimir el periódico; el texto encomendaba también la vigilancia permanente de la publicación a José de Gorbea y Vadillo, fiscal del mismo tribunal”.

Con el visto bueno otorgado por el virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos, se inició esta publicación, en la cual, Unanue colaboró de manera permanente. Unanue también participó del Mercurio Peruano donde firmó siempre con su seudónimo: Aristio.

Anteriormente, el virrey Teodoro Francisco de Croix-Heuchin (Lille 1730-Madrid 1792), le delegó a Unanue todas las actividades propias de la creación y funcionamiento del Anfiteatro Anatómico y del Jardín Botánico de Lima. De Croix-Heuchin fue virrey del Perú entre abril de 1784 y marzo de 1790. Su sucesor, Gil de Taboada y Lemos, fue un continuador de su obra. Unanue ocuparía diversos cargos en la administración colonial, en la Universidad de San Marcos e, incluso, fue médico personal y consejero de virreyes. En 1812 viajó a Madrid para ocupar su cargo en las Cortes, pero finalmente la monarquía se reinstauró. El Rey Fernando VII lo vio con mucho aprecio y lo benefició en sus solicitudes. Eran los premios por ser un fiel servidor al gobierno colonial de Lima.

En 1820, el virrey Joaquín de la Pezuela y Sánchez, lo nombró su secretario personal y representante de su majestad en las conversaciones de Miraflores con los ejércitos independentistas de José de San Martín. La llamada Conferencia de Miraflores fracasó y los patriotas continuaron su avance. Debido a una discordia con Dionisio Capaz (el otro representante de los españoles en la Conferencia de Miraflores), Unanue debe salir de Lima y se refugia en su hacienda en Cañete.

El Protectorado de San Martín lo nombró Ministro de Hacienda, regresando a Lima para ocupar dicho cargo. Estableció un Reglamento Provisional de Comercio y despidió a la mayor parte de los empleados del gobierno. Luego, fue médico personal y consejero de Simón Bolívar. Partió a Trujillo cuando la capital fue asediada por las tropas del Mariscal francés César José de Canterac Orlin y Donesan y del General español Juan Ramírez Orozco. En Trujillo publicó el semanario Nuevo Día del Perú, entre el 1ro de julio de 1824 y el 25 de septiembre del mismo año. En total salieron 12 números.

En el número 10 (aparecido el 2 de septiembre de 1824), Unanue publicó su artículo titulado Educación de las Mugeres, donde sostiene que:

“Mejórese la educación de la mugeres y se mejorará el género humano. Esta máxima, tan descuidada por la superioridad que afectan los hombres, no es una lisonja, pero sí la legítima consecuencia de los principios que ha dictado la misma naturaleza. Destinadas las mugeres a cuidar de nuestra infancia desde el momento en que nacemos, ellas son las que gravan en nuestros pechos las ideas primeras de la virtud y el vicio; ideas que arraigándose por la costumbre se transforman en hábito, del que no nos desnudamos hasta el mismo sepulcro y que nos hacen en el curso de la vida felices o desgraciados, útiles o gravosos a la sociedad. Hasta que las facultades intelectuales no se desarrollan por la comparación de los objetos que se presentan a nuestros sentidos, la limitación de lo que nos rodea suple a la falta de razón, y los actos continuados de esta imitación primera previenen tanto el alma en su favor, que cuando llega a formarse el juicio no puede sacudirse de sus anteriores inclinaciones”.

Lo que Hipólito Unanue planteó es que la educación de las mujeres es muy importante para que puedan cumplir de manera optima su rol de mujer/medre; que él considera el más importante. Por ello, los hombres “superiores” deben aceptar la necesidad de educar a las mujeres. Ya que, esta educación permitirá a las mujeres suplir su falta de razón, lo que contribuirá a un mejor cuidado de los hijos. Ya que, desde temprana edad, los hombres desarrollamos o nos inclinamos por las virtudes o los vicios. Mejor dicho: Mujer/Madre/Maestra. Por ello, toda sociedad que quiere contar con hombres valiosos debe primero educar a las mujeres. Además, Unanue explica que:

“De aquí viene la elevación tan decantada de ideas de los que nacen de padres nobles, pues que no teniendo el niño a la vista sino modelos de grandeza, debe formarse sobre estos mismos principios, muy distantes de aquellos a los que obliga la servidumbre y la miseria ¡Madres de familia que negáis el pecho al hijo de vuestras entrañas entregándolo a manos mercenarias! Vosotras sois responsables de sus vicios, sois deudoras a la sociedad de los males que de ellos resulten ¡Qué ideas, qué exemplares pueden presentar a un tierno infante una nodriza asalariada a quien una sabia educación no ha de antemano enseñado a dirigir sus pasiones, una nodriza elegida tal vez entre esclavas! El corazón se ha formado en la niñez, y cuando la ilustración llega a dirigir el espíritu, mucho cuesta vencer las primeras inclinaciones”.

Es interesante la división social que percibe Unanue. En primer lugar, sostiene que es la existencia y el desarrollo de la virtud lo que determina la pertenencia a un grupo o sector social. Así, los niños que provienen de padres nobles, tendrán virtud o mayor virtud de aquellos que no son hijos de padres nobles. Pero, ¿Qué origina que los niños nobles no presenten o desarrollen virtud? Pues, la negación de sus madres a cumplir con su función natural de alimentadora en los primeros meses de vida del niño. Es por ello que se opone a la existencia de nodrizas o de amas de leche. A las nodrizas las denominó “mercenarias”; mientras que las amas de leche eran las esclavas negras dedicadas a dar de lactar y criar a los hijos de los patrones. Era “normal” que las esposas de los hacendados entreguen a sus hijos a un ama de leche. En algunos casos, las relaciones de afecto que desarrollaron los niños con sus amas de leche los llevaron a dejarlas en libertad. Muchas libertas fueron amas de leche. Unanue mostró desprecio por ellas.

Además, Unanue sostiene que:

“La tierna planta necesita de un agricultor cuidadoso para que crezca lozana: si en sus principios se tuerce, si se maléa, inútiles son después los esfuerzos todos para enmendar los yerros pasados. Muy al contrario, una madre bien educada estudia y modera las afecciones del hijo. En ella misma le presenta un sabio modelo, con su misma conducta le dá lecciones, lecciones que la naturaleza y el amor graban altamente en su pecho, y de este modo después presenta a la Patria un ciudadano útil y virtuoso”.

La comparación entre un “niño/planta” y una mujer “madre/agricultora”, nos permite observar las ideas de Hipólito Unanue. Para él, la mujer debe cumplir un rol-natural y, dentro del cumplimiento de ese rol-natural se encuentra -de manera intrínseca- un rol-social. No cumplir con lo que intrínsecamente debe realizar, significa negarse a su rol-natural. Por ello, la mujer “tiene” que ser madre y cuidadora; así como el agricultor está ligado intrínsecamente al hacer nacer y cuidar la planta. Para la prosperidad económica de un país, se necesita que los agricultores cumplan con su rol. No deben negarse a ello. De igual forma, para el crecimiento de una sociedad, las mujeres deben cumplir su rol. Negarse a ello ocasiona el caos y la degradación moral. Y, la educación de las mujeres es fundamental para que cumplan su rol. Esto, Unanue lo refuerza cuando indicó que:

“Si en todas partes es necesaria la educación pública de las mugeres porque ellas renuevan el mundo, porque en su mano está la felicidad o la desgracia del género humano, en ninguna parte es más indispensable que en estos países a donde la esclavitud venga con usura las cadenas que arrastra sobre nuestro suelo con la mezcla de sus bárbaras costumbres; aquí donde la blandura del clima convida a la ociosidad y apatía, vicios destructores de la sociedad, y que desde el tiempo de los Incas fueron perseguidos con el rigor de las leyes; aquí donde por una parte la servidumbre, y por otra los hombres usurpan a las mugeres muchos destinos que no exigen la fuerza de los miembros y parecen que son más propios del sexo. La cólera y la risa se exitan al ver hombres robustos y que podrían emplearse en labores más útiles sentados todo el día con la aguja en la mano, cosiendo botones, modistos y bordadores, y otros vareando géneros en las tiendas, quando las mugeres con su dulzura y atractivo darían mejor espendio a las mercaderías que se ponen en su cuidado”.

Los gremios de botoneros, bordadores, modistos y vendedores de tela, en el Perú colonial, agruparon a los varones indígenas y negros libertos. Sus trabajos fueron muy importantes y valorados tanto en Lima como en todo el Imperio Español. Fueron gremios muy poderosos que lograron imponer algunos derechos frente a los virreyes. Unanue siente que esos varones están haciendo trabajo “propio” de mujeres. Que ellos deberían estar en el campo; mientras ellas ocupándose de esas labores. El trabajo fuera del hogar se debe parecer al propio trabajo del hogar. Además, mantiene su posición en contra de los esclavos, de los negros dentro del hogar.

Unanue termina su escrito prometiendo a las mujeres que:

“Los afanes de la esclavitud pasada nos cegaron sobre tu interés íntimamente ligado con el nuestro. Las preocupaciones nos ocultaron las ventajas que podíamos sacar de tu industria y cultura. Injustos hemos sido hasta ahora. Las nuevas instituciones de un pueblo libre cuidarán de tu suerte, y harán de ti el alto aprecio que te mereces, no con vanas lisonjas, pero si con bienes verdaderos y sólidos”.

ALGO MÁS



“Mejórese la educación de la mugeres y se mejorará el género humano. Esta máxima, tan descuidada por la superioridad que afectan los hombres, no es una lisonja, pero sí la legítima consecuencia de los principios que ha dictado la misma naturaleza…”.

* Nota del autor: Hemos mantenido la ortografía original.