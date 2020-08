Hernández por Guerrero

El técnico de Alianza Lima, Mario Salas, respaldó a sus pupilos por el empate sin goles ante Cusco FC. «De afuera soy Messi, pero la verdad es que adentro ellos tomaron buenas decisiones, lo importante es que no dejamos de buscar el arco rival con la situación de cómo estaba, era una situación difícil con un hombre menos. No pudimos, lo defendimos bien, tuvieron compromiso y una dedicación tremenda y por lo tanto es algo que se puede trabajar tranquilamente», declaró Salas en conferencia de prensa.

Luego, el ‘Comandante’ se pronunció sobre el siguiente partido ante FBC Melgar. «Tenemos una semana larga para preparar el partido y sin duda que es desafiante y a mí me gusta ese tipo de retos, se gane o no se gane. Es un desafío tremendo para el plantel y los jugadores tienen que estar con una predisposición que permita estar en la altura».

Carlos Ramacciotti, técnico de Cusco FC, y señaló que le gustó la actuación de su equipo aunque no pudieron anotar para quedarse con el triunfo. «Me gustó mucho la actuación de mi equipo, me gustó la actitud desde el minuto 1, jugamos muy bien o mejor cuando eran 11 contra 11. Después cuando perdieron un hombre ellos se replegaron, se tiraban muchos centros que son casi pelotazos, había que arriesgar más en gambetas, en paredes pero de todas maneras otro partido más que no nos convierten», dijo a Gol Perú.

Agregó: «Llevamos 4 partidos aquí, 3 ganamos y 1 empatamos, creo que todo ha mejorado y principalmente lo que tiene que ver con lo que uno les pide, que es actitud y hoy el equipo tuvo actitud».

Sobre la actuación de Erick Gonzales indicó: «Estamos tratando de encontrarle a cada uno el mayor rendimiento y creo que puede jugar tanto en el medio como atrás. Hoy también hubo varios golpeados, vamos a ver si se recuperan para el próximo partido. Somos el único equipo que ha jugado miércoles y sábado, eso habla que estamos bien físicamente».