Hay que atacar la informalidad

La exministra de Salud y epidemióloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Patricia García, dijo que el incremento del número de contagios por Covid-19 en nuestro país se debe básicamente a que ahora se rea¬liza un mayor número de test para detectar el virus, lo que nos ha convertido en la nación que más muestras realiza en el continente, superando incluso a Brasil, que tiene seis veces más población peruana, pero también el segundo que mayor contagios reporta. Esa apreciación no es del todo exacta, pues si se detecta más casos es porque hay más personas enfermas, de lo contrario los test no darían positivo.

En efecto, pero como reza un antiguo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En reiteradas oportunidades nos hemos referido desde esta columna a la informalidad como un mal endémico de nuestro país. Una especie de cán¬cer que no corroe todo y les juega en contra a todos los pe¬ruanos. Esa es la verdad de la milanesa. Los centros de abasto informales son focos de contagio; también lo son las unidades de transporte informal. Las viviendas levantadas por auto¬construcción también pueden ser focos de contagio al carecer de servicios básicos de agua y desagüe; peor si no cuentan con energía eléctrica porque al no poder congelar los ali¬mentos alguien de la familia tendrá que ir todos los días al mercado.

Hay más. Muchos centros de labores han nacido de la informalidad. No olvidemos las muertes ocurridas en la galería Nicolini, de la aveni¬da Argentina, donde jóvenes peruanos laboraban en con¬diciones de esclavitud, ence¬rrados con llave en contenedores sin que la autoridad de Tra¬bajo los fiscalice. Allí, esos infortunados jóvenes regrababan las etiquetas de tubos fluorescentes a cambio de una propina. Otros peruanos se inventan su fuente de trabajo reciclando botellas de plástico que sacan de la basura en horas de la no¬che. Todo eso existe en nuestro país y es allí donde la epidemia sigue avanzando sin que las medidas del Gobierno logren dar los resultados esperados.

Lo que habría evitado un avance tan rápido del contagio por el nuevo coronavirus es una buena distribución de las ca-nastas de víveres a las familias más vulnerables y una efectiva entrega de los bonos de la anunciada ayuda económica del Estado para que esas personas no tengan que salir a buscar el pan de cada día para alimentar a los suyos. Una forma de que esta ayuda del Estado llegue efectivamente a las personas indicadas sería cuentas en entidades bancarias para que el di¬nero pueda ser retirado sin necesidad de hacer interminables colas en los bancos. Hay otras formas, claro, como la billete¬ra electrónica y muchas otras. Ojalá que el Gobierno pueda replantear y corregir esta situación, pues de lo contrario los servicios de salud no podrán atender a todos.