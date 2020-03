Hay abastecimiento de recursos hidrobiológicos en todo el país

La confirmación de los primeros tres fallecidos a causa del virus COVID-19 en el Perú, y el incremento a 234 casos infectados de manera oficial, ponen en evidencia que los estragos generados por el temido coronavirus en la salud pública de nuestro país recién están comenzando.

A pesar de las continuas, abundantes y variadas informaciones sobre el impacto mortal que el nuevo coronavirus viene causando en el mundo, todavía muchos peruanos hacen caso omiso a no solo a las que son recomendaciones de salubridad sino a las disposiciones de carácter obligatorio y continúan haciendo uso del espacio público con el beneficio de la exclusividad pero arriesgando la salud de todos.

UNA SITUACIÓN DE VIDA O MUERTE

Ante ello, el ministro de Defensa, Walter Martos, se dirigió firmemente a quienes continúan saliendo de sus casas sin justificación. “Una llamada de atención a la gente irresponsable que no toma con seriedad las medidas. Esta es una situación de vida o muerte, vida o muerte de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que son la gente de edad avanzada que corre más peligro”, remarcó.

El ministro reveló que el miércoles se realizaron vuelos de supervisión y se observó que “Lima se estaba moviendo demasiado”, y por tanto, el virus se estaba moviendo con la gente fuera de sus casas. “La estrategia es inmovilizar al máximo a la ciudadanía, que solamente se muevan los servicios esenciales para funcionar, y que el resto se quede en casa”, reiteró.

PRUEBAS ACTUALES NO SON RÁPIDAS

Por otro lado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que se ha autorizado la compra de 1 millón 600 mil pruebas de descarte de COVID-19.De acuedo a lo indicado por el primer mandatario, de las pruebas próximamente adquiridas, 1 millón 400 mil serán pruebas rápidas y 200 mil serán pruebas moleculares.

Vizcarra señaló que los kits llegarían al país la próxima semana y que en la actual etapa de la enfermedad es necesario realizar más pruebas a nivel nacional. Asimismo, manifestó que el objetivo de las pruebas rápidas es hacer una especie de barrido en la población para detectar los posibles casos de coronavirus.

Lo señalado por el presidente Vizcarra confirmaría las afirmaciones del investigador Iván Robles en tanto éste había denunciado que la información que maneja el gobierno sobre cifras oficiales de infectados en realidad tiene una latencia de 9 días, debido a la demora entre el pedido de prueba y la confirmación del resultado. De ser así, el número real de infectados sería hoy mucho mayor del declarado de manera oficial.

Otra triste confirmación de las demoras en las pruebas se conoció con el fallecimiento de la segunda víctima mortal por COVID-19 en nuestro país. Un hombre de 65 años que había viajado hacía dos semanas a España para celebrar su cumpleaños, y que tras volver al Perú llevaba varios días esperando la confirmación del resultado de la prueba realizada. Cuando personal médico fue a buscarlo a su domicilio, y tras derribar la puerta en vista de que no respondía a los llamados, ya solo se encontraron con el cadáver.

YA ESTARÍAMOS EN LA FASE 4

En consecuencia, desde la página de Facebook del grupo de investigación GT Analytics, se realizó una invocación al gobierno a que se declare, al igual que Chile, la entrada en la fase 4 de la pandemia, y con ello se proceda al aislamiento de las provincias estratégicas para la economía y para el abasa tecimiento de las grandes ciudades, así como a radicalizar los cuidados de las personas mayores.

AMÉRICA LATINA EN PELIGRO

El politólogo brasileño y especialista en temas de salud pública, Miguel Lago, advirtió en el diario The New York Times que debido a la baja inversión que realizan los Estados latinoamericanos en sanidad, la región podría convertirse en la principal afectada por el nuevo coronavirus a nivel mundial.

Y el panorama que advierte realmente es desolador: “Si una parte significativa de la población es infectada, los sistemas de salud tendrán que elegir entre atender a las víctimas del COVID-19 o a los portadores de todas las otras enfermedades. Tal escenario es dramático y convertiría a América Latina en la mayor víctima del coronavirus”.

Para Lago, lo único que restaría hacer a los gobiernos latinoamericanos para evitar o menguar la catástrofe es invertir masivamente en medidas de contención de propagación de la pandemia, “creando todos los incentivos posibles para que los ciudadanos eviten la circulación”. Y en segundo término, y a largo plazo, “que inviertan más y mejor en sus sistemas de salud para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la atención médica y asegurar que la región no esté tan desprotegida ante nuevas epidemias”.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política