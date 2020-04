Hasta mañana pueden registrarse empresas

No me atrevo a vaticinar lo que vendrá después de la pandemia que afecta al mundo entero y cada país en su realidad particular. Es nebuloso e incierto el futuro que nos espera tras esta experiencia comunitaria y traumatizante para las masas.

Hablar de lecciones tampoco parece tan acertado, tomando en cuenta de que en todas las sociedades alrededor del mundo hemos visto cómo la gente se resiste a cooperar con las medidas elementales de seguridad, incluso cuando ya tienen rango de imposición gubernamental y se enfrentan a la autoridad de manera intrépida, delirante y supurando ignorancia.

Primero se manifestaron los incrédulos que, cuando la enfermedad se alertaba desde la “lejana” China, actuaban como si el virus pudiera tardar en llegar a sus países con la lentitud de un viaje de Marco Polo en el siglo XIII. De pronto parecía que nadie se había enterado, a pesar de todas las soberbias exhibiciones de desarrollo tecnológico que el grueso de la población mundial celebra con tanta emoción, que hoy el virus más peligroso, el ser humano, viaja de un lado a otro de manera frenética transportando toda clase de males tanto de salud como sociales.

El poder económico y el lucro por encima de la vida y la seguridad de la población, nunca estuvieron mejor representados: el Primer Ministro Británico Boris Johnston; el cuestionado magnate que hoy funge como Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; o sus partidarios, como el Vice Gobernador de Texas, Dan Patrick, quien asegura que los adultos mayores están dispuestos a sacrificarse por el “sueño americano”, demostrando su absoluto desprecio por el dolor que atraviesan las sociedades alrededor del mundo ante la ola de muerte que se extiende día a día.

Sin duda, esta situación inédita en tiempos modernos pero muchas veces experimentada en la historia del planeta, no solo por pestes y plagas sino por factores climáticos que desaparecieron sociedades enteras como el fenómeno del niño, ha puesto en cuestionamiento el orden mundial y nuestras prioridades como especie sobre la tierra, este planeta que hemos venido destruyendo sistemáticamente y sin piedad en favor del consumismo y el libre mercado que solo refleja números en una tabla pero al que nada le importa el individuo y su bienestar.

Es indiscutible que esta crisis nos está poniendo al borde de un colapso, no solo en lo económico, también en lo social y laboral, pero lejos de ser vista como la gran oportunidad para cuestionar lo que venimos haciendo mal y replantear nuestra vida futura, parece ser una olla a presión en compás de espera para explotar apenas las puertas se reabran y todos los que están detrás de ellas vuelvan a la carrera irreflexiva de retomar la realidad anterior con todos sus excesos y vicios.

¿Habremos aprendido algo? Lamento pensar que no. A pesar de las numerosas muestras de heroísmo por parte del personal médico, de aquellos que mantienen los servicios básicos en movimiento y de las personas que continúan alentando desde sus hogares en cuarentena, es posible visualizar que los grandes poderes, ambiciosos e indolentes, solo están pensando en sus ingresos que no serán tan abultados como en “tiempos normales”, esos en los que no ofrecen seguridad social, ni beneficios, ni pago de horas extras con jornadas de diez a doce horas que son aceptadas por enormes masas de trabajadores que no tienen otra alternativa que bajar la cabeza ante la posibilidad de quedarse sin empleo, empleo indigno pero ¿cuál es la otra opción?

Pero tal vez la mayor debilidad de este sistema provenga de nosotros mismos, de nuestros propios hogares fraccionados y débiles en estructuras de vida, de valores y tejido social. Hogares en los que la carrera por darle a los hijos todo lo que necesitan hace que la prioridad sea comprarle un celular en lugar de pasar más tiempo con ellos; en vestirlos a la moda más que en darles demostraciones de afecto; en dejarlos al cuidado de terceros, tal vez menos preparados que los mismos padres en diversos aspectos, dejando de lado el principio de autoridad y la enseñanza de valores que deben inculcarse con el ejemplo en la vida diaria y no por un mensaje o una vídeo llamada desde la oficina.

Hay una necesidad impostergable de replantear nuestra existencia, esta es la gran oportunidad para hacerlo. Nos hemos detenido contra nuestra voluntad, cuando hace mucho nuestra razón debió dictarnos esta necesidad de saber cómo sería el mundo sin nosotros. Un medio ambiente que se regenera, la riqueza del mundo animal que salta feliz a ocupar esos espacios de los que lo expulsamos sin ningún derecho hace tanto tiempo y un momento de oro para que la sociedad se reordene en base a lineamientos de cara a la humanidad y sus necesidades reales, no las creadas por el insensible mercado, sino aquellas que permiten llevar una vida digna, sin excesos que le arrebatan los recursos a otros y con posibilidades para todos según nuestras prioridades en la vida.

El cambio sin el compromiso de las grandes mayorías no es posible. Despertar no sirve si solo lo hacen unos cuantos mientras las grandes masas siguen idiotizadas por los excesos de la distracción y la modernidad sin alma. Para que estas circunstancias nos lleven a un mundo mejor tendríamos que hacer un solo puño en defensa de la dignidad humana ante los estados, los grandes intereses económicos y los corruptos que vulgarmente dejan a los demás sin lo que les corresponde como salud, educación y calidad de vida.

¿Estamos a la altura de la historia? Me respondo de forma negativa, pero me retractaría con total humildad y profunda emoción si la humanidad me demuestra lo contrario.

Yvette I. Ubillús