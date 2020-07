Hace 70 años silenció el Maracaná

Quiso el destino que Alci­des Edgardo Ghiggia, el au­tor del gol del Maracanazo, como se conoció a aquella tarde heroica en la que Uru­guay venció 2-1 a Brasil, en pleno estadio Maracaná, de Río de Janeiro, para obtener, por segunda vez, la Copa del Mundo, muriera en la misma fecha en que consiguió esa hazaña. Falleció el 16 de julio de 2015. Este jueves se cum­plen 70 años de su gesta y cinco de su muerte. Ghigghia era el último sobreviviente de esa gesta.

“Solo tres personas logra­mos silenciar el Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo”, dijo Ghiggia sobre lo que consiguió ese día. Y así fue: 199.854 espectadores queda­ron helados luego de que el atacante uruguayo dejó atrás a Bigode, su marcador, y sacó el remate que condenó para siempre al portero de Brasil ese día, Moacir Barbosa.

“En Brasil, la pena máxi­ma por un delito es de 30 años; yo llevo más de 40 cum­pliendo una condena por lo que hice”, dijo Barbosa en 1993, cuando intentó visitar a la selección de su país que intentaba clasificar al Mundial de Estados Unidos 1994, que finalmente ganó. No lo deja­ron entrar. Así fue el peso de lo que logró Uruguay, que hizo tirar a la basura millones de periódicos que ya estaban im­presos con el título de ‘Brasil, Campeón’.

SU DEBUT

Ghiggia tenía 23 años y un momento glorioso en Peñarol, adonde había llegado en 1948, procedente del club Sudamé­rica, cuando fue convocado al Mundial. Mucho antes le habían ofrecido ir a Nacional, pero su mamá le dijo: “Vas a ese equipo y no pisas más la casa”.

Apenas un par de meses atrás había debutado en la selección de su país, curiosa­mente, también contra Brasil, y también con victoria. Uruguay se impuso 4-3, en São Paulo, en la Copa Barón de Río Branco.

Y en la Copa del Mundo tuvo una actuación estelar. Jugó cua­tro partidos y en todos marcó gol, a Bolivia, España, Suecia, y aquel famoso de la final, que Ghiggia describió tantas veces que, por momentos, decía él, olvidaba algún detalle.

“Cuando arranqué me di cuenta de que dejaba atrás a Bigode y el zaguero izquierdo no llegaba al cierre. Apareció Omar Míguez por el medio, gritándome, ‘Alcides, pasáme­la, dale…’. Ahí vi cómo Barbosa me dejaba el hueco en el arco y saqué el tiro, que entró justo contra el palo. Cuando el arque­ro se tiró, la pelota ya estaba adentro. El primero que me abrazó fue Morán, que cortó mi carrera; después vinieron todos, Míguez, Julio, Obdulio. Y Omar no paraba de decirme ‘no me oíste, te la estaba pidiendo, ¿por qué no me la pasaste?’, y yo le contesté, ‘Omar, dejala ahí, que ahí está bien’ “, contó alguna vez Ghiggia al diario El País de Montevideo.

