Habrá más lesiones

A falta de 8 fechas para el final de la Bun­desliga, Bayern parece sentenciarla. Venció a su más cercano perseguidor Borussia Dort­mund por 1-0 gracias al tanto de Kimmich a los 42 minutos. El elenco muniqués le sacó 7 puntos a los amarrillos. Y los dos que venían detrás, Bayer Leverkusen y Borussia Mochen­gladblach no obtuvieron triunfos. Hoy juega Leipzig frente a Hertha Berlín.

Borussia Dotrmund intentó sorprender a su rival con un ataque en el primer minu­to. Haaland aprovechó una salida apurada de Neuer para rematarle por debajo de sus piernas. Pero el disparo perdió potencia y Boateng la sacó casi de la línea. Luego tuvo dos opciones más de peligro hasta que pudo neutralizar Bayern.

Bayern salió con cuatro defensores. Tres volantes y tres delanteros. Pero la posición inicial de Muller que jugaba como volante por derecha, cambiaba constantemente. Se desplazaba detrás del punta y a veces por iz­quierda cuando atacaba el Munich. Parecía un jugador libres, aunque sus movimientos daban la impresión que eran bien ensayados.

Kimmich jugaba como volante central, cuando Bayern tenía el balón, lo acompañaba Goretzka para custodiar la retaguardia, pero cuando no tenía la pelota, Muller iba por derecha y Goretzka a la izquierda.

DORTMUND

La vista salió con 3 defensores centrales, dos laterales volantes, dos volantes centra­lizados y tres atacantes. Hazard y Brandt debían apoyar mucho en la marca por los lados. El partido era una guerra táctica por los extremos, eso hizo que Hummles se luciera por el centro las pocas veces que atacaba por ahí Bayern.

Cuando Muller se iba al extremo derecho, Coman se desplazaba al medio. Esto hizo que el francés tuviese poca participación en el partido y finalmente fuese remplazado por el croata Perisic. El gol nació de una jugada algo confusa por el medio. Bayern tocó rápido pero con esfuerzo. El balón le llegó a Kim­mich que frente al arco optó por sombrearle la pelota al arquero Burki por encima de su cabeza. Fue un golazo a los 42’.

CAMBIOS

El técnico Favre al darse cuenta que no había desequilibrio individual en su equi­po sacó a Brandt y puso al Sancho y luego a Can por Dalaney empezando el segundo tiempo. Pareció que los cambios mejoraban al equipo, pero Borussia siguió careciendo de gol. Haaland hizo poco y encima se lesionó. Reyna lo remplazó y al cabo de unos minu­tos, Favre se dio cuenta que debía poner un verdadero centro delantero. Sacó al polaco Piszczek y puso a Gotze. Borussia se rearmó con 4-3-3. pero tampoco fue efectivo y dio la impresión que sus jugadores se conformaban con la derrota 1-0 y no se vio mucha lucha en la parte final.

PENAL

A los 58’, se produjo una jugada que pudo variar el resultado. Haaland dentro del área sacó un fuerte remate que según la imagen de televisión fue obstruida por el codo de Boateng. El defensor alemán alzó parte de su brazo y desvió el balón. Pero no reclamó el noruego o alguien de su equipo. El juez sólo sancionó tiro de equina.

Hoy desde las 11:30 horas chocará Leipzig ante Hertha Berlín que posee a su estrella Cunha.

Alineaciones:

Bayern Munich: Neuer; Pavard, Boateng Hernández), Alaba, Davies; Kimmich, Go­retzka, Coman (Perisic), Müller, Gnabry (Martínez); Lewandowski.

Borussia Dortmun: Burki; Piszczek (Gotze), Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud (Witsel), Delaney (Can), Guerreiro; Brandt (Sancho), Hazard, Haaland (Reyna).

LA JORNADA

Bremen- Monchengladblach 0-0

Frankfurt- Frigurgo 3-3

Leverkusen- Wolfsburgo 1-4

HOY

11:30 horas

Leipzig- Hertha Berlín

13:30 horas

Augsburgo- Paderborn

Unión Berlín- Mainz

Hoffenheim- Colonia

Fortuna- Schalke

IVLEV MOSCOSO

Editor Deportes