Gusto por las colas

El Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado que próximamente serán clausurados unos 264 colegios de Lima Metropolitana, en su mayoría ubicados en los distritos de San Martín de Porres y Ate. Los referidos centros educativos albergan una población estimada entre 2000 y 4000 alumnos, que cursan en su mayoría el nivel inicial o primario. Hay que considerar, además, que en los últimos 20 años la matrícula se incrementó en un 92%; es decir, se crearon un poco más de 13,000 escuelas privadas en todo el país. En Lima Metropolitana, tres de cada cuatro escuelas son privadas.

Esta última cifra es preocupante porque podría estar indicando que el Estado ha sido incapaz de absorber la mayor demanda escolar en esas dos décadas. Peor aún, tratándose de colegios privados, no se explica por qué los padres de familia prefieren enviar a sus hijos a esos colegios que son una verdadera estafa. ¿Será que la educación a cargo del Estado no colma las expectativas de los padres y eso no les deja otra alternativa que matricular a sus niños en pequeños colegios privados, aunque aparentemente no reúnan las condiciones necesarias para una buena educación?

De cualquier manera, el Minedu está en la obligación de brindarle a la población escolar que se verá afectada por el cierre de 264 colegios ubicados en 22 distritos una buena alternativa que esté acorde con lo que pueden pagar los padres de familia. El problema de la educación en el Perú no acabará cerrando planteles como quien cierra chinganas. El Gobierno ya debería estar pensando en plantear una verdadera reforma educativa. Es necesario tirar al tacho esa educación memorística que tanto daño hace a nuestro país y que la universidad tiene que encargarse de corregir, sin que esa sea su misión.

En países como la India ya se está implementando la educación digital. Mediante un portal webb del Ministerio de Educación y App (para móviles) se permite a los alumnos tener acceso a las clases que recibirán en forma presencial y a las que ya recibieron. También a las bibliotecas virtuales con videos interactivos, pero al Estado peruano le toca hacer un esfuerzo muy grande y llevar electricidad e Internet a los lugares donde no existen. Estamos en la sociedad de la información y del conocimiento y no debemos ofrecer a nuestros niños una educación castrada, donde todo importa menos que el alumno aprenda que debe generar conocimiento.