Guerra avisada…

El populismo del que vienen haciendo gala algunos congresistas, y no por pertenecer al partido que fundara el arquitecto Fernando Belaunde Terry, sino por dar leyes sin sustento técnico con la única intención de capitalizar votos para más adelante tratar de auparse nuevamente en los cargos públicos. Ocurre que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que permite a los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) con 65 años o más –y que no lograron cumplir los requisitos para recibir una pensión– obtener la devolución de sus contribuciones o elegir por una pensión extraordinaria de cesantía.

En primer lugar, habría que ver si es posible determi­nar cuánto aportó cada asegurado que no logró completar un mínimo de 20 años para jubilarse. Estamos hablando de personas que probablemente no figuren en el sistema, por lo menos gran parte de sus aportaciones. En segundo lugar, cuál es la rentabilidad que tuvieron esos aportes y dónde acabaron. Establecer un cálculo de esa naturaleza y en esas circunstancias no es cosa fá­cil, máxime si las empresas para las que trabajaron los exaportantes ya desapare­cieron.

De acuerdo con la ini­ciativa, los interesados po­drán pedir la devolución del 95.5% de sus aportes acu­mulados y la ONP atenderá las solicitudes en un plazo máximo de 30 días hábiles. El retiro será la mitad del monto en un plazo de 30 días hábiles desde la califi­cación favorable de la solici­tud y la otra mitad se entregará a los 60 días hábiles com­putados a partir del primer desembolso. El 4.5% del monto restante se transferirá al Seguro Social de Salud (Essalud) para que proceda a su aseguramiento y se garantice así la atención de su salud.

Que se sepa, los congresistas no tienen iniciativa de gas­to para exigir que se haga una devolución de aportes en un plazo máximo de 30 días hábiles, cuando se está hablando de un dinero que no existe porque no está individualizado. Quizá hubiera sido más útil que los señores legisladores se dediquen a debatir las reformas constitucionales pendien­tes, y que el Ejecutivo hubiera incorporado a los exaportan­tes del seguro social al programa Pensión 65, por ejemplo, aunque quizá eso no les represente ningún caudal electoral a los legisladores. Ojala que en el pleno del Parlamento se encuentre la forma de hacer justicia a esos exaportantes sin meter la mano al bolsillo de otros jubilados. Las cosas claras y el chocolate espeso.