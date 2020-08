Grupo de Puebla saluda fórmula Arauz-Correa

A pesar que Estados Unidos es uno de los países que desarrolla la tecnología 5G, expertos advirtieron que los usuarios del país norteño podrían tardar años para aprovechar los beneficios de esta conectividad.

Se trata de la quinta generación de conectividad mediante Internet móvil que ofrece descargas veloces, una gran cobertura y conexiones más estables, para facilitar una mejor calidad del espectro radioeléctrico y que muchos dispositivos puedan conectarse al mismo tiempo.

No obstante, pese a que la conexión 5G ya fue lanzada, ésta todavía no se ha logrado establecer por completo en varios países, especialmente en los de América Latina, ya que gran cantidad de equipos celulares no son compatibles con esta nueva tecnología que promete velocidades de navegación y descarga entre 10 y 20 veces más rápidas.

En Brasil este mercado tecnológico podría atraer hasta 34.000 millones de dólares en inversiones, puesto que es una de las naciones que tiene más teléfonos móviles que habitantes: hay 225,3 millones de aparatos para 209,5 millones de personas.

Por su parte, el primer ministro de Corea de Sur, Chung Se-kyun, ha asegurado en una reunión de ministros relacionada con la Ciencia y la Tecnología celebrada el pasado 6 de agosto, que el país asiático espera comercializar su próxima generación, 6G, entre 2028 y 2030.