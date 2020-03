Gremios de canillitas solicitan bono solidario al gobierno

El secretario general de la Federación Nacional de Vendedores de Diario, Re­vistas y Loterías del Perú, FENVENDRELP, Carlos Aguilar, remitió un oficio a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, y a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, a fin de que se incluya a los trabajadores del sector dentro del padrón de tra­bajadores independientes para quienes el Ejecutivo ha destinado el pago de un bono de S/ 380 soles por el periodo de cuarentena.

De acuerdo a lo ma­nifestado por Aguilar, los “canillitas” obtienen sus ganancias a partir de la venta neta, y al estar impe­didos de realizar su trabajo debido a las restricciones impuestas por el gobierno en la lucha contra la propa­gación del coronavirus, ven complicarse su situación económica con cada día que pasa.

“El canillita vive del día a día, si hoy no vende, mañana no come. Además, no contamos con seguridad social. Por todo ello es ur­gente para nosotros que nos incluyan en el programa del bono exclusivo por este periodo de cuarentena”, expresó.

EXCLUÍDOS DE PLANES SOLIDARIOS

De otro lado, Aguilar se­ñaló que solo un 20% de los trabajadores está laboran­do en la actualidad, porque se ven obligados ante las presiones empresariales, y a pesar de que de las gran­des empresas periodísticas reciben apenas una masca­rilla por semana a modo de apoyo por la crisis generada por el coronavirus.

De otro lado, indicó que debido al aislamiento social obligatorio, los consumido­res de diarios y revistas no se están acercando a los quioscos a comprar. “Entonces el canillita tiene que recurrir a los clientes con suscripciones, pero en ese caminar se expone también a contraer el virus, y muchos de los trabajadores son personas mayores”, apuntó.

El dirigente sindical también exhortó a los alcaldes de todo el país a considerar a los canillitas debidamente registrados en sus padrones para la entrega de las canastas de víveres dispuestas por el gobierno. Tenemos una situación precaria, en un estado de abandono y sin acceso a seguros de salud.

Además, pidió el impulso de una norma legislativa que permita a los trabajadores acceder a la seguridad social y a los beneficios laborales. “Nuestro sector, con 180 años vendiendo en las calles, no tiene ninguna seguridad social, ningún beneficio social. Nuestro rol es transmitir no solamente información, sino también cultura, pero necesitamos salir de este estado de abandono en el tema laboral, necesitamos una pensión digna y acceso al sistema de salud”, demandó.

LEY ES LETRA MUERTA

Por su parte, el dirigente de Unidiarios y secretario general de FEUNEVDRYL, José Perales, recordó que de acuerdo a la ley 10674, dada en 1946, el Estado está obligado a dar protección y asistencia a los vendedores de diarios y revistas. “Pero han pasado más de 70 años y no se ha hecho nada. No tenemos seguro, no tenemos pensión, tenemos una caja de pensión que es como un policlínico pero es para cuestiones primarias, y tenemos una subvención que a pesar de estar dirigida a más de 30 mil canillas a nivel nacional, no se incrementa desde el año 1991”, cuestionó.

Además, Perales afirmó que han trabajado en un proyecto de ley con el fin de regularizar la actividad de los canillitas en la vía pública, en vista de los problemas constantes que mantienen con las municipalidades distritales. “Muchos alcaldes nos meten en la bolsa del comercio ambulatorio, pero nosotros somos vitales para transmitir información y cultura. Somos el último eslabón de la cadena y no nos pueden considerar trabajadores informales, como hasta ahora se viene haciendo”, señaló.

SE DEBE MODERNIZAR EL GIRO

“También debemos tener en cuenta que somos parte de una actividad que está en riesgo de desaparecer, porque las tecnologías van desplazando a la prensa escrita. Por eso necesitamos ampliar el giro para poder incorporar otros servicios como agentes de banca y recarga de celulares, o ampliar el horario a partir del acceso a electricidad y mejorar los puestos de diarios. Necesitamos modernizar el giro y que todo esté regulado mediante una ley. De lo contrario, pronto seremos una actividad desaparecida como otros oficios que hoy ya no están.”, agregó.

Finalmente, Perales remarcó que el 70% de canillitas a nivel nacional es gente mayor de 50 años, muchos en edad avanzada, por lo que se torna mucho más urgente el poder acceder a los bonos que está destinando el gobierno para paliar la crisis económica derivada de la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus en el Perú.