Grandes iniciativas lograran financiamiento

Los tiempos en las que se debe pensar en tener un ahorro, aunque sea bajo el colchón, han llegado de una manera intempes­tiva y sin dar lugar a que algunas personas reaccionen. Esta crisis mundial del Coronavirus ha deve­lado muchas falencias, aparte de la salud pública, la falta de cons­ciencia ante el consumismo.

Justamente este ha sido uno de los temas principales desarro­llados en la primera sesión del curso online gratuito, organizado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como parte de su compromiso de brindar infor­mación coherente y precisa en materia previsional.

Ahí la investigadora del Cen­tro de Investigación de la Univer­sidad del Pacífico, Noelia Bernal, mencionó durante su presenta­ción que, para la mayoría de pe­ruanos, contar con un sistema de pensiones como mecanismo de autoaseguramiento, es lo último en la lista de prioridades.

Ante eso, al Estado le toca in­tervenir, para proveer un sistema de protección social contra even­tos adversos, a fin de garantizar al ciudadano una fuente de ingreso para la vejez, como es el caso de las pensiones o sistemas públicos.

Sentenció que es complicado tener un sistema de pensiones 100% redistributivo y asegurador, por lo que se recomienda contar con fuentes complementarias de ahorro, como por ejemplo, inversiones, fondos mutuos o al­quileres. De esta manera, no de­penderemos íntegramente de una pensión a futuro.

En el Perú, actualmente hay dos sistemas de pensiones: el pú­blico, administrado por la ONP, y el privado, a cargo de las AFP. Sin embargo, para Bernal, los sis­temas de cuentas individuales (o privados) tienen fallas, ya que no permiten saber a ciencia cierta cuál será el monto a recibir a futu­ro, pues este depende de nuestro esfuerzo contributivo y de la ren­tabilidad, que es variable.

Caso contrario, en el Sistema Nacional de Pensiones, el indi­viduo tiene la certeza de que a futuro recibirá una pensión fija, partiendo de un monto base de S/500. Y esa seguridad, la valora el peruano.

Por su parte, César Abanto, especialista en Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social, enfatizó que, si bien el Sistema Nacional de Pensiones es un fondo común, no es un fondo de ahorros. Es decir, cada aporte que ingresa, automáticamente se vuelve un bien social, donde la solidaridad y el intercambio intergeneracional son la base. Y este principio lo desconoce la mayoría de la población o “no lo quiere entender”.

Con gran alarma, Abanto des­tacó además que, efectivamente, los peruanos no ahorran para fines previsionales. Tienen otras priori­dades, gastan lo que no tienen o ahorran por otros motivos, menos para garantizar un mecanismo de protección que no solo es impor­tante para la vejez, sino para cada etapa de la vida. En palabras del especialista en leyes, “gastar es más atractivo que ahorrar”.

Todos los interesados en parti­cipar del curso podrán acceder a las sesiones online vía Facebook Live, a través del FanPage de edu­cación: “Curso Reforma Previsio­nal” https://www.facebook.com/CursoReformaPrevisional de la ONP. El siguiente módulo se reali­zará el lunes 13 a las 5pm.