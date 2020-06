Gran favorito

Se le abre una posibilidad. Luego de que el volante de la selección peruana, Christian Cueva, deslizó su deseo de volver al club Sao Paulo de Brasil, los hinchas del conjunto paulista, dieron su parecer y están de acuerdo de que el futbolista, quien no renovó con el Pachuca de México, regrese.

En una encuesta realizada por Globo Esporte, se supo que a la mayoría de hinchas del Sao Paulo le gustaría que el volante peruano Christian Cueva regrese al club paulista.

Según los resultados de dicha encuesta, el 54.32 por ciento de los votantes argumentó que Sao Paulo debería tratar de contratar a Cueva, quien viene de alternar en el Pachuca de México, mientras que el 45,68% votó en contra de esta po­sibilidad.

Cabe recordar que Christian Cue­va señaló días atrás que le encantaría volver al club San Paulo, en donde jugó dos temporadas y se sintió muy cómodo con los hinchas.

“Cualquier jugador quisiera re­gresar a Sao Paulo, primero por lo que me dio Sao Paulo, por la oportu­nidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en Sao Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”, dijo Cueva..

Los números de Cueva en su paso anterior en el Sao Paulo fueron los siguientes: Jugó en las temporadas 2016, 2017 y 2018, con un total de 87 partidos, anotando 20 goles.