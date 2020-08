Gore Apurímac adquiere 198 balones de oxígeno medicinal

Son la primera fuerza en el sistema de Salud y también las que cargan con el mayor peso de la crisis sanitaria. Enfermeros y enfermeras a nivel nacional acusan el abandono de un Estado que no cumple con la protección al personal de primera línea en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

En el hospital Hipólito Unanue, en Arequipa, decenas de enfermeras y técnicos de enfermería realizaron una protesta ante la carencia de Equipos de Protección Personal (EPP). En medio de arengas y apoyados en pancartas, demandaron “un trabajo más digno” y reclamaron se les otorgue protectores faciales. Asimismo, rechazaron el uso de mascarillas industriales por no ofrecer las garantías necesarias para el cumplimiento de su labor sin contagiarse de Covid-19.

Desde el hospital Honorio Delgado se informó que estarían obligando al personal a trabajar 12 horas en el área Covid, a pesar de no contar con los medios necesarios para garantizar la seguridad de las enfermeras. “No hay duchas suficientes, no hay agua a temperatura adecuada, no dan EPP dobles para reingresar; además nos quieren dar los uniformes únicamente lavados, ahora ya sin esterilizar, y quieren que salgamos a almorzar sin bañarnos. No dan seguimiento a los profesionales que salen infectados, solo dan 7 días de aislamiento y no los monitorizan”, relató un trabajador.

PROBLEMA A NIVEL NACIONAL

En tanto, la decana del Consejo Regional de Huánuco, del Colegio de Enfermeros del Perú, María Salcedo, indicó que el problema por la falta de EPP es a nivel nacional. “En Huánuco la situación es crítica, y salvo lo hecho por los propios colegas, no hay garantía en la adquisición de EPP”, señaló.

Además, refirió que las condiciones laborales del personal de Enfermería son de total precariedad. “Hay colegas en Tingo María que no cobran hace tres meses, y en diferentes redes hay enfermeras con retrasos en sus sueldos, y otras a las que no les están considerando el pago de las guardias. Hay un pretexto de las oficinas de Recursos Humanos sobre el tema presupuestal, a pesar de que existen posibilidades de priorizar el pago de algunas partidas”, cuestionó.

También advirtió las consecuencias de la falta de protección al personal de Salud: “Tenemos una colega con toda su familia hospitalizada, la madre acaba de morir y el resto están contagiados. Es un escenario dramático. No hay estrategias, ni personal. Nos sentimos impotentes frente a toda esta situación que no se resuelve”.

Respecto al número de contagios en el personal de Enfermería, indicó que en la región Huánuco hay 289 casos detectados por Covid-19 y 3 víctimas mortales. Pese a ello, consideró que no existe voluntad política por parte de las autoridades para dar solución real al problema, pues desde el 12 de marzo se han realizado diversas peticiones sobre equipos de protección aunque sin obtener respuesta.

FALTA DE PERSONAL EN PUNO

Por su parte, la decana del Consejo Regional de Puno, Elibeth Villafuerte, informó que en la región existe una carencia de personal de enfermería, ya que alrededor de 400 enfermeras jóvenes han sido destacadas a brigadas en Iquitos, Pucallpa, San Martín y otras ciudades. “Además del problema del cierre de brechas y que siempre ha sido escaso el personal de enfermería, esta carencia se ha agravado con la pandemia. A esto se suma que el 70 por ciento de colegas son mayores de 60 años. Es inhumano que el funcionario de Salud acepte que este personal siga trabajando, porque se disfraza la realidad de la falta de personal y la responsabilidad de funcionarios que incumplen la norma de contratar nuevo personal.

250 EMFERMERAS CONTAGIADAS

Respecto a los contagios en la región Puno, Villafuerte indicó que al 31 de julio se habían detectado 150 enfermeras contagiadas con Covid-19. Sin embargo, al 15 de agosto la cifra se incrementó a 250 casos positivos. “Son 100 enfermeras más contagiadas en solo 15 días. ¿Si estás colegas se van en cuarentena quienes las reemplazarán? ¿Cuál es la proyección de las autoridades para prever la contratación de personal de enfermería?, inquirió.

Villafuerte reiteró que otro de los problemas que requieren solución urgente es la falta de pruebas de detección, pues existe un gran número de enfermeras que presentan síntomas de Covid-19, pero que ante la imposibilidad de realizarse una prueba, no se puede confirmar el diagnóstico y no se le permite aislarse.

“Esto genera deterioro en la salud del enfermero, el colega se convierte en un foco de transmisión y las enfermeras además contagian a toda su familia. Ya tenemos colegas que con familiares fallecidos y otras con familiares contagiados. Tenemos una colega que acaba de fallecer en Ilave, Alicia Monroy, de 63 años, era hipertensa, y el esposo e hijo también están contagiados. Solo el fin de semana pasado murieron tres colegas y sus familiares están infectados”, detalló.