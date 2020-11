Golearon a Milán

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, se enfrentarán esta tarde (15:30 horas), los elencos de Alianza Lima y Deportivo Llacuabamba, quienes en el acumulado buscan alejarse del fantasma del descenso, por lo que ambos necesitan el triunfo. Será por el Grupo “B”.

Tras la salida del técnico chileno Mario Salas de Alianza Lima, su reemplazo eventual Guillermo Salas, pudo levantar el nivel futbolístico de los íntimos, que en la fecha anterior golearon a FBC Melgar 4-0, y sumaron sus tres primeros puntos en el Clausura.

Con 25 puntos en el acumulado, el elenco blanquiazul deberá ganarle al Llacuabamba, y con ello se alejaría doce unidades (28-16). Caso contrario, si su rival triunfa, mantendrá una leve esperanza de salvarse, llegando a los 19, habiendo perdido varios puntos en mesa. Carlos Stein y Atlético Grau son los otros comprometidos con el descenso.

Salas mantendrá la oncena que goleó a los rojinegros arequipeños, destacando la presencia de Aldair Salazar, y en ataque Osling Mora con el chileno Patricio Rubio.

Llacuabamba entrenado por Alberto Castillo, está con seis puntos en este Clausura, va por el triunfo. Maximilano Velasco, el ariete argentino es su carta de gol, además de la seguridad de Gerson Vásquez en la defensa.

Los otros partidos de hoy serán: 11:00 a.m. Cusco F.C. vs Sport Huancayo y 18:00 p.m. Ayacucho F.C. vs César Vallejo, ambos por el Grupo “B”.