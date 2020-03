Gobierno regional de Cajamarca interpondrá denuncia penal a empresa minera Quellaveco

Con el objetivo de seguir luchando por erradicar el hambre en el país y llegar zonas mucho más vulnerables, Banco de Alimentos Perú, presenta durante el Estado de Emergencia, la campaña #YoAyudoDesdeCasa, iniciativa que busca recaudar donaciones para los más necesitados ante la escasez de productos de primera necesidad, limpieza e higiene personal.

Al respecto, Daniela Osores, Gerente General de Banco de Alimentos Perú, indicó que en el país 3.1 millones de personas no disponen de la cantidad de alimentos suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, alrededor de 500 mil niños sufren de desnutrición crónica, todos estos casos pertenecen a poblaciones altamente vulnerables ante el Coronavirus (Covid-19).

Osores, señaló que al mes, Banco de Alimentos Perú, recauda aproximadamente 300 toneladas de alimento, alrededor de 10 toneladas diarias de las cuales 6 provienen del Gran Mercado Mayorista de Lima. Bajo este contexto, es que el Banco de Alimentos del Perú decide presentar la campaña #YoAyudoDesdeCasa, que convoca a empresas y personas a brindar ayuda a los más necesitados mediante la donación de alimentos y apoyo económico.

“El Perú nos necesita hoy más que nunca, no podemos dejar que los más vulnerables no tengan comida o los productos de higiene básica en esta situación Nos encontramos en la fase 3 del covid-19, es decir que los contagios ya no pueden ser rastreados, debemos de darnos la mano los unos a los otros”, sentenció.

Durante la campaña el Banco de Alimentos Perú tocará la puerta de múltiples empresas en la búsqueda de donaciones de alimentos y productos de aseo personal, estos pueden ya haber perdido su valor comercial, pero deben estar aptos para el consumo.

Las empresas o personas interesadas a contribuir con esta iniciativa pueden realizarlo mediante el correo planeamiento@bancodealimentosperu.org, al teléfono 959187600, WhatsApp 959187600 y/o las redes sociales del Banco de Alimentos Perú. Además, están disponibles las plataformas Yape, Lukita y las siguientes cuentas bancarias: BCP – CTA CTE: 1942207681007 CCI: 00219400220768100790