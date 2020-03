Gobierno prohíbe eventos públicos con más de 300 personas

Como si fuese una película de terror, la historia se puede repetir. Después del referendo (2018) y las elecciones (2020) en el que la gente apostó por deshacerse del impresentable Congreso disuelto, el nuevo Parlamento no sería tan diferente.

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas que se presenta ante la Contraloría, y que es requisito para la juramentación, la han presentado 80 congresistas electos. Asimismo, la Declaración Jurada de Intereses, aprobada por el Ejecutivo mediante un Decreto de Urgencia (DU) en diciembre de 2019 yla pone como obligatorio para congresistas, sólo ha sido presentadapor los electos congresistas del Partido Morado: Alberto de Belaúnde, Gino Costa y Francisco Sagasti, aunque el resto todavía tiene plazo, hasta 15 días desde el momento de la entrega de credenciales.

ACTITUD INEXPLICABLE

En declaraciones a Diario UNO, Alberto de Belaúnde, congresista electo del Partido Morado, señaló: “Resulta inexplicable que haya un número elevado de congresistas que no haya entregado la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, y es inexplicable porque es un requisito para juramentar, está en el reglamento del Congreso”.

Para De Belaúnde, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Poder Legislativo debería ponerse más firme en este tema, es decir, no deberían esperar a que los 130 congresistas cumplan con presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, para convocar a la instalación del Congreso, “sino por el contrario poner una fecha y que los parlamentarios que lleguen a esa fecha y no hayan cumplido, no juramentarán y quedará evidenciado ante la ciudadanía y sus electores, quienes son los que no están cumpliendo con los requisitos”.

“Además, tenemos la expectativa de estar trabajando esta semana, y es un momento en el país en el cual se requiere a los representantes de la ciudadanía trabajando en los principales problemas como el de la pandemia del Coronavirus y no podemos hacerlo porque todavía hay colegas que no han cumplido con presentar su declaración”.

“Y tengo que señalar que los nueve congresistas del Partido Morado han cumplido con presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, destacó.

HAY UN RIESGO REAL

—¿Puede ocurrir que los congresistas electos con el Parlamento en funciones, pretendan revocar este requisito? —“Sí. Es un riesgo real y del cual tenemos que estar muy atentos. En el Congreso pasado, al igual que la entonces congresista Gloria Montenegro presentamos dos proyectos de ley para que la Declaración Jurada de Intereses fuese un requisito para los legisladores pero no prosperaron, porque existía una norma que volvía requisito para todo el Ejecutivo pero no había norma para los congresistas”.

“Y en el interregno parlamentario, el Ejecutivo aprovechó para publicar un Decreto de Urgencia que lo vuelve obligatorio, entre otras entidades para el Congreso”.

“Entonces, podría suceder que en el nuevo Congreso, al momento de revisar los decretos de urgencia, este no reciba el apoyo del Pleno, lo cual sería un mal mensaje a la población, que lo que busca es una renovación de esa manera de hacer política en el país”.

UNA PÉSIMA SEÑAL

Walter Albán, miembro del directorio de Proética manifestó a Diario UNO: “es preocupante y una pésima señal en un Congreso que tendrá un corto plazo para poder actuar, y a este paso no vamos a abordar ni siquiera lo que pudiera resultar más relevante”.

“Además es inconcebible que la mayoría de los congresistas, hasta la fecha no hayan cumplido con algo que es un compromiso moral, más allá de la obligación legal”, indicó.

Para Albán, al dilatar esta entrega de información, están contribuyendo a que no pueda entrar en funciones el Congreso electo, y eso ya es poner en riesgo todo lo que se había planteado durante la campaña electoral.

“Si bien, la declaración patrimonial es probable que la puedan completar esta semana, lo que si preocupa más es que los parlamentarios electos hayan señalados que tienen algunos cuestionamientos a la declaración de intereses, precisamente porque se ha aprobado mediante un Decreto de Urgencia, eso es inaceptable”, aseveró Albán.

ENGAÑO AL ELECTORADO

Dijo que eso es haber engañado al electorado, porque absolutamente todos decían que la transparencia era lo fundamental, y que este tipo de declaraciones, de ningún amanera podrían ser puestas en cuestión.

“Ahora queda exigir que se publique el día lunes de quienes no han cumplido, lo menos que podemos hacer como ciudadanos es no dejarnos distraer por otros hechos que llaman la atención en estos días.Pero hay que poner muy en claro quiénes son los que tienen esta actitud, y en la práctica saboteando que el nuevo Congreso se instale”, agregó.

