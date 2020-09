Gobierno peruano prepara plan contra el cambio climático

Una segunda ola de contagios de coronavirus podría afectar al país sin necesidad de que el número de contagios iniciales hayan descendido significativamente por lo que el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio pidió a la población que esté alerta y no bajar la guardia

“Estamos atentos a lo que ocurre en Europa. No podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el Perú u otro país de las Américas. En Europa lo que se ha observado es que, entre cuatro a cinco meses después de los primeros picos epidémicos, están teniendo verdaderos rebrotes o segunda ola. Y lo mismo se ha observado en Francia, Italia, España, Bélgica, por tanto, no es un fenómeno aislado, es algo que se está presentando de manera común”, señaló.

LIMA EN RIESGO

Suárez Ognio dijo que si bien la cantidad de casos nuevos diagnosticados con la COVID-19, número de fallecidos, hospitalizados y casos positivos muestran un descenso sostenido en todas las regiones, la actividad de la epidemia puede incrementarse en cualquier parte del país.

Añadió que los lugares con mayor riesgo son aquellos que han sido menos impactados por la COVID-19, como el caso de Lima, donde el 25% de la población ya tiene anticuerpos contra el SARS-Cov-2, pero el 75% todavía es susceptible de contagio.

11 MILLONES DE VACUNAS

Por otro lado, el viceministro ratificó que los acuerdos vinculantes con el laboratorio Pfizer y la coalición Covax Facility, para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, garantizan 9.9 millones de dosis en el primer caso y 13 millones en el segundo, que se utilizarán para vacunar a 11 millones de personas con dos dosis cada una. Precisó que el pago se concretará en los próximos días y que estamos dentro de los plazos establecidos.

Suárez adelantó que el Perú también está en conversaciones con los laboratorios Novavax, Moderna, Sinopharm, Johnson & Jonhson, Gamaleya y AstraZenaca para garantizar la vacunación de 22 millones de personas el próximo año.

ALGO MÁS

VACUNAS SERÁN GRATIS. Luis Suárez reiteró que las vacunas se aplicarán de manera gratuita y que las vacunas no se comercializarán en el 2021.