Gobierno no descarta retomar medidas restrictivas si se incrementan los contagios

El fiscal supremo Pablo Sánchez afirmó en una entrevista a El Comercio que existe la posibilidad de que una nueva conformación de la Junta de Fiscales Supremos decida retirarlo de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

De acuerdo a lo señalado por Sánchez, esa posibilidad es latente en la medida que “hay tres personas que no quieren que los investigue”, en referencia a los fiscales Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, acusados de integrar la presunta red criminal que habría operado en el sistema de justicia. “Se puede aprovechar la coyuntura para que yo sea designado al JNE”, indicó.

El fiscal manifestó que una de las estrategias de los investigados por el caso de corrupción de magistrados es sacarlo del proceso de investigación. “Lo han dicho antes y se nota por las acciones. Si yo investigo este caso, es porque se me delegó la investigación. No es porque yo quiera hacerles daño. Si me encargan la investigación, yo cumplo y la hago como debe hacerse. No es una cuestión personal”, aseveró.

En ese sentido, refirió que la denuncia presentada por el fiscal Tomás Gálvez al Congreso, incomoda “porque su contenido es falso”. “Él crea los hechos y los afirma con un tono de veracidad que asusta, porque miente demasiado”, agregó.

Respecto a la demora de la Junta Nacional de Justicia para pronunciarse sobre los procesos disciplinarios pendientes a los fiscales Chávarry y Gálvez, comentó que “lo que pasa es que este paréntesis de la pandemia ha generado una demora en todas las investigaciones”.” Entonces, yo pienso que esa es la razón fundamental. Pero todo se va a reconducir en su momento”, apuntó.

Finalmente, manifestó confiar en que el Congreso cumpla su papel y califique las cosas “como se presentan”. “Pienso que van a actuar de acuerdo a ley y que archivarán las denuncias, como esas dos recientes que se han reactivado. Espero que actúen de una manera imparcial y objetiva”, concluyó.