Gobierno debe tener un plan de contingencia con enfoque intercultural

Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), dijo que las comunidades indígenas deben ser una prioridad en la agenda del Gobierno.

Se debe presentar un plan de contingencia para evitar que las comunidades indígenas sean afectadas por el coronavirus, refirió Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

“Muchas organizaciones con sus propios medios han tenido que cerrar sus carreteras. En el caso de Loreto, las lanchas siguen transitando, y siguen yendo a las fronteras, llevando pasajeros, es decir, no hay un control. De ahí que nos da una idea de que por eso el alto índice de infectados en Loreto. Mi pedido también es que se dé importancia y se asuma la responsabilidad antes de que llegue la afectación a las comunidades”, manifestó en Ideeleradio.

“Se debe pensar en un plan de contingencia con un enfoque intercultural. He estado siguiendo todos los pronunciamientos de Vizcarra y no menciona para nada a la población indígena, o sea no está agendado, y no es prioridad los pueblos”, agregó.