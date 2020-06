Gestión de Pedro Olaechea aprobó pago de bonificación a excongresistas

El exvicepresidente de la República, Máximo San Román, negó este viernes haber recomendado al intérprete Ricardo Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, para que sea contratado por el Ministerio de Cultura y dijo desconocer por qué lo mencionó durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

En declaraciones a RPP, el empresario calificó de falsa la declaración de Cisneros, respecto de que le abrió las puertas de Palacio para que tenga reuniones con funcionarios del Ejecutivo. Dijo también que es posible que el intérprete se le acercara en algún momento, pero que no le llamó la atención nada de lo que le dijo.

“Eso es totalmente falso, de repente he coincidido, pero yo no lo conocía, ni sé de sus virtudes y ni siquiera de que es cantor. Conmigo apenas habrá tratado de explicar sus artes, pero para mí no significó absolutamente nada. Nunca he recomendado a nadie, nunca he tramitado su gestión ni he hablado con él sobre estos temas», sostuvo Máximo San Román.

Respecto a si tomaría acciones legales contra Cisneros por vincularlo al escándalo de los contratos dentro del Ministerio de Cultura, San Román dijo que, si bien está indignado por la situación, no tiene tiempo para perder en un litigio. Recordó, además, que pasó por algo similar cuando Vladimiro Montesinos dijo ser su amigo durante un juicio, pese a que, según él, nunca lo conoció.

“Sí, yo estoy indignado, pero soy un empresario y no puedo estar perdiendo tiempo ahí litigando. No tengo un solo juicio con nadie. Es igual del desliz que tuvo Montesinos cuando dijo que me conocía. Nunca he hablado con ese señor, pero toda la prensa sacó que sí lo conocí”, manifestó.

Máximo San Román también dijo no creer que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski o el actual mandatario Martín Vizcarra hayan tenido algo que ver en los contratos que logró Cisneros con el sector Cultura. Agregó que el intérprete es una persona “autosuficiente” como lo demostró este viernes por como “se ha paseado en el Congreso”.

Ricardo Cisneros se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para responder por los contratos que firmó con el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020 por 175 400 soles. Durante su intervención detalló su experiencia formativa y dijo que logró los contratos por mérito propio, además descartó todas las vinculaciones con el presidente Martín Vizcarra.