Geopolítica de la rebelión en Bielorrusia

CÉSAR ZELADA*

Como el “corazón de la vieja Europa” es conocida Bielorusia. Y no es para menos. Limita al norte con Lituania y Letonia, al este con la Federación de Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. Además, Bielorusia es el quinto productor mundial de potasio, produce derivados de petróleo y es destacado en la producción de tecnologías de información (varias empresas vinculadas a China).

Al imponerse la desintegración de la URSS, la lenta restauración capitalista, fue frenada por un tiempo los servicios de inteligencia, con Aleksandr Lukashenko (hizo carrera política en el Partido Comunista y fue soldado), quien gobernó al país desde 1994 con una política populista de Estado fuerte (60% de la economía), a la vez que produjo un régimen de características bonapartistas (personalista y autoritario), utilizando referéndums y constituyentes, para luego de la crisis del 2008, implementar políticas neoliberales (reforma jubilatoria, contratos de trabajo individuales, salarios congelados), que mezcladas con la catástrofe sanitaria generada por la pandemia, desarrollaron las condiciones para la crisis actual.

Lukashenko tenía una relación política estrecha con Vladimir Putin (buena parte del comercio se dirige a Rusia), firmando tratados que establecían la unidad monetaria y una sola ciudadanía, política exterior y de defensa. No obstante, el desarrollo de la crisis que señalamos anteriormente, obligó al mandatario a coquetear con Occidente. La importancia geopolítica de Bielorusia se acentúa porque es por este país por donde debería pasar la estratégica Ruta de la Seda de China (que en los últimos años ha intensificado sus inversiones en la región).

El “accidente” de la crisis actual, que movilizó a decenas de miles en un escenario de rebelión popular, se produce por denuncias de fraude en las últimas elecciones del 09/08 donde varios candidatos opositores fueron proscritos (el banquero Babarika y el diplomático Tsepkalo), y el régimen de Lukashenko obtuvo el 80% de los votos, mientras que la líder de la oposición liberal, Svetlana Tikhanovskaya (también esposa del candidato encarcelado con el mismo apellido), obtuvo el 10% del apoyo popular. La ex maestra, hizo una campaña populista proponiendo elecciones justas (bajo el eslogan “somos el 97%”), la liberación de los presos políticos, etc.

Frente a las protestas, Lukashenko, decidió el 17/08 darse “un baño de popularidad” al visitar la fábrica de tractores de ruedas de Minsk [MZKT]. Pero tuvo que salir huyendo ya que los trabajadores lo botaron. Ese mismo día dijo que, “no habrá elecciones hasta que me maten” (RT, 17-8-20). La represión conllevó a la detención de 7 mil ciudadanos, la muerte de otro 10 y la desaparición de decenas. No obstante, la movilización no cesa.

En este escenario complicado existen analistas que señalan que estaríamos frente a una “revolución de colores”, que en otros países como Ucrania o Armenia contaron con la promoción yanqui. Sin embargo, en la “Rusia Blanca”, no existen muy arraigadas las diferencias culturales y la presencia fascista o pro EE.UU. es mínima ya que, por un lado, sigue presente en la memoria colectiva la barbarie nazista, y por otro, la economía nacional depende de Rusia. Es así como se han desarrollado organismos embrionarios de doble poder. Por un lado, el Consejo dirigido por Tikhanovskaya y la oposición empresarial. Y por otro, la Coordinadora de huelga dirigida por la clase obrera, que paralizó más de 150 fábricas.

Para el medio RFI, el movimiento parecería estar en un “callejón sin salida”. Luego, continúa, “el presidente bielorruso Alexandre Lukashenko aludió a la idea de un referéndum constitucional…varios «especialistas», entre ellos jueces de la Corte suprema, trabajan en una revisión de la ley fundamental que será luego sometida «a referéndum», (rfI, 31/08/20).

Es por estas razones que la oposición belorusa “lanza puentes” a Putin y éste declaró en relación a una intervención militar que, «lo hice, pero acordamos también que éste no será utilizado mientras la situación no se descontrole», (Televisión Rossia-1). El Pacto de Varsovia postsoviético, señala que Rusia podría intervenir militarmente en Bielorrusia, sólo si Minsk lo solicita en caso de una «agresión exterior». Y Lukashenko acaba de declarar que habría milicias ucranianas en su territorio. Esta intervención militar implicaría una extensión del poder de Rusia (Georgia, oriente de Ucrania, parte de Moldavia y la guerra en Siria). El envenenamiento del opositor Navalny, ahora en coma inducido en Alemania, obedeció a que estaba agitando la rebelión regional en provincias del este de Rusia.

Por su lado, los países bálticos, Ucrania y Polonia, reconocen a Tikhanovskaya, mientras que según Joseph Borrel, secretario de Exteriores de la UE, “la UE quiere una salida ´a la Armenia’, con Putin. Mientras que Trump ha enviado mensajes prudentes de aliento a la oposición.

Como observamos, la crisis bielorrusa tiene un carácter geopolítico de clase internacional.

*Director de la revista La Abeja (teoría, análisis y debate).