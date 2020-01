Gas natural para 1.5 millones de viviendas

Tras el cierre de la compra de Avon Products, Inc., la brasileña Natura &Co se convirtió en la cuarta empresa exclusiva de productos de belleza más grande del mundo, y pasó a nombrar su nuevo equipo de dirección para liderar la siguiente etapa de crecimiento de la empresa.

La histórica transacción es un paso fundamental en la conformación de un grupo orientado por un mismo propósito, comprometido con una manera diferente de hacer negocios. Natura &Co, que cotiza en la Bolsa B3 de São Paulo, también se alistaba a comercializar a través de ADR en la Bolsa de Nueva York (NTCO).

GRUPO LÍDER

La combinación de Avon, Natura, The Body Shop y Aesop amplía significativamente el alcance del grupo, multicanal y multimarca, que será líder en la relación directa con el consumidor y llevará belleza para más de 200 millones de consumidores en todo el mundo, a cualquier hora, en cualquier lugar, todos los días del año, a través de diversos canales, puntos de contacto y marcas icónicas.

De esta manera, Natura &Co ocupará posiciones de liderazgo en la venta por relaciones, venta on-line y off-line, tanto a través de Avon y Natura, con más de 6.3 millones de consultores y revendedoras.

El grupo también tendrá un lugar importante en el formato retail, con más de 3,000 tiendas y una mayor presencia digital en todas las empresas. Natura &Co tendrá ingresos brutos anuales de más de US$ 10 mil millones, más de 40,000 asociados, un portafolio de productos amplio y complementario en las categorías clave y una presencia global en más de 100 países.

CONTRA CRISIS CLIMÁTICA

Siendo una empresa orientada por propósitos en común, Natura &Co tendrá una voz más fuerte para defender causas que incluyen el empoderamiento femenino, la lucha contra la crisis climática, cosméticos no testeados en animales y el desarrollo de lazos fuertes con las comunidades locales; todo parte de su creencia en una mejor forma de hacer negocios a través de la generación de impacto social, económico y medioambiental positivo.

Luiz Seabra, cofundador de Natura, declaró: “Natura acaba de celebrar su 50° aniversario, y no podría haber una mejor forma de iniciar este nuevo capítulo que con la bienvenida de Avon a nuestra familia. Nos une una visión común, la pasión por la belleza y las relaciones. Juntos seremos una fuerza más potente para el bien y nos esforzaremos por crear un mundo más justo y más bello”.

NUEVA ESTRUCTURA

Roberto Marques, quien se convirtió en presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Natura &Co en 2017, también se desempeñará como principal ejecutivo del Grupo. Marques se unió al Consejo de Administración hace cuatro años. Durante este período, promovió el enfoque global, multicanal y multimarca, condujo la adquisición de The Body Shop en 2017 y, ahora, la combinación con Avon. Tiene una amplia experiencia global y un sólido historial de transformación en el sector de bienes de consumo y, antes de Natura &Co, ha ocupado diversos cargos de liderazgo en Johnson & Johnson y Mondelez International durante más de 30 años.

Marques seguirá dirigiendo un diversificado y experimentado Comité Operativo de Grupo (Group Operating Committee, GOC) que incluye a los CEOs de cada uno de las cuatro empresas y marcas, así como principales posiciones funcionales. Las cuatro unidades de negocio han sido organizadas de acuerdo con las prioridades estratégicas del Grupo en esta etapa.

NATURA &CO

Natura &Co es un grupo de productos cosméticos multimarca y multicanal orientado a propósitos, que incluye a Avon, Natura, The Body Shop y Aesop.

Durante 130 años, Avon ha apoyado a las mujeres: al brindar productos de belleza innovadores y de calidad, que se venden principalmente a las mujeres, por mujeres. Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasilera del segmento del cuidado personal y productos de belleza, líder en venta directa.

Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza mundial que busca hacer una diferencia positiva en el mundo.

La marca de belleza australiana Aesop, se estableció en 1987 en la búsqueda de crear una gama de productos de calidad superlativa para la piel, el cabello y el cuerpo.

ALGO MÁS

Natura &Co registró ingresos netos de BRL 13,4 mil millones en el 2018. Las cuatro empresas que conforman el grupo están comprometidas con la generación de impacto medioambiental, social y económico positivo.