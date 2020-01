¡Ganó el pueblo!

Con ofrecimientos y posiciones que deben motivar a las fuerzas progresistas a optimizar sus propuestas en la presente contienda electoral y en las de 2021.

Muchos medios han ignorado el sorpresivo lanzamiento de la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, tal vez pensando que parece fuera de contexto en plena gélida campaña por las elecciones legislativas del 26 de enero, pero Diario UNO ha tomado nota del hecho y examinado las propuestas que indican que el empresario y miembro del Opus Dei intenta recrearse y plantea como plataforma presidencial, una serie de puntos programáticos inusuales para quien es considerado, aunque lo niegue, un representante de la derecha pura y dura.

Ofrecer rebaja de las tasas usureras de interés en un país de millones de acogotados por sus tarjetas de crédito, una pensión mínima decorosa para los jubilados, sean de las AFP o de la ONP, creación de colegios de infraestructura adecuada; cadena perpetua para políticos y jueces corruptos, entre otras propuestas que los partidos de derecha desestiman como populista, puede convertirlo en un rival de polendas para la izquierda.

El lanzamiento del secretario general de Solidaridad Nacional tiene una agenda que plantea, además, el apoyo al agro y a las comunidades campesinas y la creación del seguro agrícola para catástrofes naturales, así como algo que hasta ahora solo planteaba la izquierda: revisar el papel subsidiario del Estado establecido por la constitución neoliberal fujimorista y darle una mayor intervención en la economía, con acciones como la formación de empresas estatales de compra de cuyes y de truchas a los productores, para la alimentación masiva.

Aunque es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho y que por votos los políticos son prolíficos en promesas, creemos que es de interés para nuestros lectores, conocer lo que sin duda es un quiebre respecto a lo que los partidos de derecha han planteado tradicionalmente.

—¿Qué lo lleva, siendo un político de derecha, a considerarse capaz de ganar las elecciones de 2021 y, más aún, asumir la difícil tarea de gobernar el Perú?

—Otra vez la muletilla…Ya les dije en una anterior entrevista que no soy de derecha; solo me preocupa la mejora de la calidad de vida de los peruanos, y a ello está orientado mi Plan de Gobierno, a servir al país y dar soluciones prácticas a los problemas nacionales, sin importar que sean consideradas de derecha o de izquierda. Mi exitosa experiencia empresarial de décadas, mi amplio aprendizaje político en Solidaridad Nacional, donde he presidido la comisión de Plan de Gobierno durante diez años, y mi trayectoria municipal como regidor de Lima, así como la campaña electoral que llevo adelante como secretario general de SN, han determinado que es el momento de buscar la presidencia.

—Pero un rosario de promesas o de buenas intenciones no bastan para que pueda quitarse usted el estigma de ser un político derechista…

—Seamos serios, dígame si es derechista plantear un tope para las tasas de interés bancarias leoninas; una política de generación masiva de empleo; aumentar el número de policías y militares para darle al país seguridad ciudadana; establecer una pensión decorosa para todos los jubilados; llenar el país de hospitales de la solidaridad autogestionados, que no le cuesten al país y uno en cada distrito limeño y en cada provincia; hacer colegios públicos de construcción sólida y segura, que no se caigan al mes de ser inaugurados y tengan agua e Internet; expulsar a los extranjeros que delincan; dígame si eso es ser de derecha.

—Bueno, pero no plantea usted nada que signifique cambio profundo…

—¿No? Nuestro plan para el agro va a causar urticaria en esa derecha que se niega a los nuevos vientos que soplan y que no se da cuenta que hay que renovarse, replantear cosas y modificar lo que sea necesario, para que la desesperación social no estalle en grandes protestas como ha ocurrido en Chile. Si no hacemos algo, aquí va a pasar lo mismo que en Chile y muchos no se dan cuenta que aquí puede llegar la llamada “brisa bolivariana” y con mayor facilidad con la que llegó a Chile…

—¿Qué plantea para el agro que pueda disgustar a la derecha?

—Si Dios quiere y llego a ser presidente, voy a desarrollar medidas audaces, como reforestar, con expertos europeos de alto nivel, y potenciar económicamente a las comunidades campesinas, dejadas a su suerte por sucesivos gobiernos; y voy a crear el seguro agrícola para los productores que sufran daños por inundaciones, plagas u otras calamidades; como reclaman las organizaciones agrarias. Pero voy más allá: quiero crear empresas estatales que, como la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que adquiere la hoja de coca legal. Estamos pensando en Enacuy y Enatrucha, para la alimentación de la población necesitada con cuy y truchas, y Enayacón, para estimular a los productores de yacón.

—Pero la constitución neoliberal vigente y que usted apoya no lo permite…

—Pues ya es hora de que se revise el papel subsidiario que la constitución asigna al Estado. El Estado tiene que intervenir en la conomía, sin llegar al estatismo. Le reitero que soy liberal pero de ninguna manera la economía puede ser un terreno en el que reine el libertinaje sin que el Estado haga sentir su presencia.

—La promesa de poner un tope a los intereses lo va a enfrentar con la poderosa banca, que a lo largo de la historia ha puesto y depuesto presidentes y ha tenido un peso decisivo en la política…

—Van a tener que entender que este tema es de alta prioridad. Hay muchos peruanos sumidos en la desesperación que tienen tarjetas de crédito con tasas de interés que llegan a 300 por ciento; peruanos que deben hasta un año de sus ingresos o más. Hay un gran libertinaje en el mercado financiero y eso tiene que parar y por eso pondremos un tope a las tasas de interés. La gente que menos tiene, además, paga una tasa que no dudo en calificar como salvaje. En Estados Unidos, Colombia, México y gran número de países, esa expoliación es impedida por regulaciones, pero en el Perú la usura es legal.

—Usted es un próspero empresario que, según su biografía oficial, en los años del terrorismo optó por trabajar en el Perú e invirtió todos sus ahorros en reflotar la empresa Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, siendo actualmente socio director de la cadena hotelera Orient Express, presidente del importante Grupo Acress de empresas de diversos sectores. ¿No será que quiere la presidencia para hacer negocios?

—No me ofendo por la pregunta porque sé que los periodistas son inquisitivos, es su papel, pero déjeme decirle que mi intención es servir a la Patria y no quiero nada a cambio; si fuera elegido, donaré mi sueldo a algún fin benéfico. Tengo recursos suficientes y no me interesa el dinero. Agradezco a Dios por tener las condiciones que me permiten solventar mi campaña política sin necesidad de aportes que, por cierto, no son desinteresados.

—También usted, como muchos conservadores, cree que el Ejército debe salir a las calles y debe restablecerse la pena de muerte para combatir a la inseguridad ciudadana?

—Lo que necesita el país es más policías combatiendo a la delincuencia, con mejores sueldos; que no haya policías sentados en escritorios o dirigiendo el tránsito, que esta tarea quede a cargo del Serenazgo Municipal; que todos salgan a combatir a la delincuencia y que el Ejército reemplace a los policías que actualmente resguardan las llamadas instalaciones estratégicas o bienes nacionales, salgan también a la calle. Así tendríamos 80 mil policías luchando por la seguridad ciudadana.

.—Además de ofrecer colegios con construcciones sólidas y con buenos servicios e Internet para los colegios, ¿qué más plantea en materia de educación?

—Creo que debe haber mayor participación ciudadana, que los padres se involucren en mayor medida en el quehacer de los colegios, que intervengan mediante las asociaciones de padres de familia en la enseñanza de sus hijos, en su alimentación, en su seguridad y el cuidado de su salud. Hay experiencias positivas en los denominados colegios de alternancia en provincias. El sistema de autogestión es tan eficiente que los gastos de cada colegio se reducen a una tercera parte de lo que cuesta uno del Estado. También es necesario el uso eficiente de la tecnología de Internet para que las compras de las escuelas sean transparentes. Con el acceso a Internet y WIFI en los colegios, los niños deben interactuar con su tablet, bajo la observación de los profesores; entrarán, en fin, en el siglo XXI.

—Volviendo al tema: ¿cómo hará para convencer a los electores que usted no es la carta renovada de la derecha que toma banderas progresistas para hacerse del gobierno?

—Que la gente conozca nuestras propuestas y saque sus propias conclusiones. Yo creo que lo que planteamos nos ubica en la centro-izquierda. Y si fuera de derecha, en todo caso sería de lo que Hernando de Soto llama “derecha popular”. Pero insisto, los rótulos no valen, sino las propuestas y los hechos.

—El hecho que haya lanzado su candidatura presidencial ¿no significa dejar un poco de lado la campaña por las elecciones parlamentarias del 26 de enero?

—De ninguna manera. Estamos trabajando casi sin dormir en la campaña, haciendo giras, capacitando a nuestros candidatos y personeros, difundiendo nuestra propuesta en todo el país. Esta elección es muy importante porque, aunque el nuevo Congreso tendrá una vida breve, será un escenario en el que nuestros congresistas mostrarán lo que tenemos, en calidad de cuadros y en propuestas, para ofrecerle al país en las elecciones del 2021.

—Parece muy optimista, pero las encuestas no le dan a SN muchas posibilidades. Es más, consideran a su partido entre los últimos lugares…

—Nosotros no confiamos mucho en las encuestas, pues día a día sentimos las expresiones de simpatía y apoyo de la gente que cree en nosotros, y estamos seguros de que lograremos tener una representación importante en el nuevo parlamento nacional.

—¿El exalcalde Luis Castañeda está de acuerdo con su candidatura? ¿La consultó con él antes de su lanzamiento?

—Lucho Castañeda ha pedido licencia, ha suspendido su militancia en Solidaridad Nacional y está dedicado a resolver sus problemas legales, sin participar en absoluto en la conducción ni en las decisiones del partido. Como dije en una entrevista anterior, es el constructor de Solidaridad Nacional y su legado está en manos de las nuevas generaciones.