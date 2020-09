“Gamarra no está para shows”

Alejandro Arteaga

Cientos de comerciantes de Gamarra llevaron a cabo una protesta para exigir a la Municipalidad de La Victoria que los dejen vender sin tantas restricciones, ya que ellos vienen afrontando grandes pérdida económicas que ponen en riesgo sus empresas.

“Nosotros exigimos que el alcalde George Forsyth nos garantice la sostenibilidad de los operativos televisados que hacen, porque Gamarra no está para más shows, Gamarra ya no da para más chistes, no queremos que se nos use. Queremos que nos pongan por escrito todo lo que realizará hasta el fin de su Gobierno”, mencionó Susana Saldaña, coordinadora de los comerciantes.

Desde las 10 de la mañana los comerciantes marcharon por toda la zona comercial y recibieron el apoyo de la totalidad de galerías. Señalaron que desde que se reabrieron los negocios, el municipio no ha cumplido con ordenar el comercio y no escucha ni atiende las sugerencias.

“Queremos que inmediatamente se abran y dispongan zonas de carga como descarga en horarios regulares, todo el día. Además, que en cada una de nuestras puertas podamos trasladar nuestra mercadería urgente, necesitamos trabajar con libertad y no nos llenen de multas”, agregó Saldaña.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

“Las pérdidas son de 350 millones de soles, 15 mil empresas están en quiebra, 50 mil puestos de trabajo están perdidos, es una injusticia el cobro de hasta 4, 200 soles de multa por cargar y descargar”, indicó la representante de los vendedores.

Cerca del medio día los empresarios atendieron a los periodistas en el C.C Parque Cánepa donde manifestaron que son más de 30 mil establecimientos. Agregaron que hay miles familias de trabajadores, vendedores, vigilantes, entre otros, que dependen de esta zona comercial.

Las acciones se desarrollaron pacíficamente aunque con un buen número de policías en la entrada de la avenida México así como en el ingreso de la Jr. Huánuco y por la avenida Aviación.

ALGO MÁS

NO QUIERE DIÁLOGO. Según los vendedores, hasta la fecha no se han podido reunir con el alcalde de comuna victoriana. “Nosotros hemos enviado muchas cartas pidiéndole reunión, diálogo, mesa de trabajo y su respuesta siempre ha sido el silencio”, finalizó.