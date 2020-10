Fuego consumió 900 puestos y afectó a 13 mil familias

Representantes de la Sociedad Central de Beneficencia China denunciaron que malos elementos de una asociación educativa impiden con artimañas legales desde hace 6 años, que se devuelva el local a sus propietarios, quienes tienen el ofrecimiento del gobierno chino de donar 18 millones de dólares para modernizar la infraestructura a fin de garantizar una mejor educación a los más de mil alumnos.

“Desde el 2014 estamos en el proceso legal, pues desde esa fecha se está pidiendo la devolución del local que fue concesionado por 10 años y ya no se renovó el convenio. Del 2014 no pagan ni un sol y la Sociedad de Beneficencia China ha comprobado que no se han modernizado los ambientes ni mejorado la calidad educativa. Esa mala Asociación ha visto como un negocio la educación y el colegio lo maneja una familia”, señaló el doctor Walter Rivera.

Explicó que el proceso judicial es cosa juzgada, pues ya la Corte Suprema les dio la razón, pero el juez Abel Jiménez Burga del 21 Juzgado especializado en lo Civil no ordena hace meses el desalojo del amplio local ubicado frente a la Plaza de la Bandera, en Breña.

A su vez, el doctor Antonio Carmelino, en representación de Alfonso Lian, presidente de la Sociedad Central de Beneficencia China en el Perú, precisó que se pueden perder 18 millones de dólares de donación del gobierno chino para mejorar la infraestructura y asegurar una mejor educación de los más de mil alumnos.