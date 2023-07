FTCCP y sus 200 bases sindicales participarán en Tercera Toma de Lima

Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y presidente de la CGTP, anunció que la federación y sus 200 bases sindicales participarán en la Tercera Toma de Lima este 19 de julio por la recuperación de la democracia. También dijo que demandan la reactivación del sector, porque en los últimos cinco meses ha tenido una caída mensual de 10%.

200 bases en el país

“La federación y sus 200 bases sindicales a nivel nacional vamos a participar con decisión y compromiso en esta jornada nacional de lucha que nosotros la vamos a expresar con una movilización nacional. Ese es el compromiso y eso es lo que vamos a hacer desde las trincheras del movimiento sindical de construcción civil”, dijo en el programa “En concreto” de RCR.

Señaló que en el 28 Congreso Nacional de la FTCCP uno los principales acuerdos fue luchar por la recuperación de la democracia en nuestro país. “Dentro de ese plan de actividades con el movimiento sindical, el movimiento popular y social es pues la gran jornada nacional de lucha del 19 de julio”, indicó.

Enfatizó que los partidos en el Congreso no tienen interés para mejorar la situación de la población ni recortar las brechas sociales. “Lo único que están viendo son sus prebendas y qué es lo que les conviene más a estos parlamentarios. Por eso es el alto índice de rechazo que se ve no solamente contra la presidenta de la República sino también contra este Congreso que es vergonzoso”, afirmó.

Reelección camuflada

Manifestó que el Ejecutivo y el Congreso y el poder fáctico detrás, tienen un plan no solamente para quedarse hasta el 2026, si no que se están dando supuestas reformas políticas electorales entre comillas, para beneficiarse de una reelección camuflada. “Todo esto es un plan maquiavélico que pone en juego los intereses de nuestra patria”, expresó.

También dijo que uno de los primeros y principales acuerdos del congreso ha sido demandar y exigir la reactivación del sector de la construcción en nuestro país, porque en los últimos cinco meses el sector de la construcción ha tenido en promedio una caída mensual de 10%. “Esto es escandaloso y no es por falta de dinero, no es por falta de presupuesto público, esto es por la ineficiencia del gobierno y por la falta de capacidad”, informó.

“Lamentablemente la incapacidad es tan brutal que ya hemos llegado a la mitad del año, pero la ejecución del presupuesto apenas llega al 26%. Esto más o menos en proyección nos dice de que van a cerrar el año ejecutando un 50% o el 60% en el mejor de los casos, pero esto afecta a los trabajadores, porque mientras menos obras se ejecute hay menos puesto de trabajo y hay mayor desempleo para los trabajadores de la construcción”, precisó.

Inversión privada

Destacó que la inversión privada ha caído por la inestabilidad política, pero además porque el Ministerio de Vivienda, a través del programa Mivivienda, no toma las decisiones adecuadas, no se están otorgando los dineros para los bonos habitacionales familiares. Además de ello hay retraso en la actualización de precios y hay un alza en los intereses de préstamos hipotecarios”, apuntó

Además, observó que el Tribunal Constitucional está dando leyes otorgando a los gobiernos locales más poder que el gobierno nacional. “Ahora los gobiernos locales son los que se son los que deciden sobre los programas de vivienda y por eso que hemos escuchado a algunas municipalidades decir que ellos ya no van a dar licencia para la construcción de vivienda. Esto afecta al sector de la construcción y hace ver la situación de descoordinación y de desgobierno que está atravesando nuestro país”, subrayó.

