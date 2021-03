Frugos Fresh refresca el verano con el lanzamiento de nuevo sabor Fruit Punch

La Feria Educativa Internacional presenta la plataforma virtual ideal para seguir dando a conocer en forma directa la oferta educativa y novedades académicas a los estudiantes de los últimos años de la etapa escolar, quienes podrán acceder a información de primera mano.

“Los tiempos difíciles ponen a prueba la fuerza de nuestros valores y nos ayudan a crecer. La crisis nos empuja a reinventarnos y con el fin de seguir apoyándolos y seguir siendo un canal en su proceso de admisión les presentamos la Feria Educativa Internacional Virtual”, comenta Jackeline Navarro, organizadora de la feria.

Esta plataforma interactiva permitirá tener la información directamente de las instituciones educativas, descargar los catálogos, resolver sus preguntas en el momento a través del sistema de chat “one to one”, y así comunicarse de manera simultánea con los representantes de las principales universidades.

La Feria Educativa Internacional Virtual albergará a un promedio de 20 Universidades e Instituciones Educativas del Perú y el extranjero, así como empresas relacionadas. Algunas de las universidades que participarán, ofrecen programas de becas para carreras universitarias y maestrías. Entre ellas, Johns Hopkins University (USA), Troy University (USA), Colleges of Contra costa (USA), Florida State University (USA), University of Kansas (USA), Texas A&M Corpus Christi (USA), Fullsail University (USA), Universidad de Navarra (España), ESCP Business School (Francia), TBS Business School (España), Elgin Community College (USA), Universidad San Ignacio de Loyola (Perú), Lakehead University (Canadá), Hope College (USA), IMI – International Management Institute (Suiza), entre otras.