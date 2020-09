Frepap anunció que votará a favor de vacancia presidencial

Nuevos audios de la exsecretaria personal del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca, con su abogado Fabio Noriega fueron difundidos por Canal N.

Estos demostrarían que en Palacio de Gobierno se enteraron de las grabaciones sobre el caso Richard Swing antes de que sean difundidas en el Congreso.

Karem Roca: Dice que hay gente de defensa a ver, si hay un equipo de chuponeo en Palacio, qué no ha hecho…Hay un audio del 25 de julio donde está Óscar, Mirian y yo, ella dice eso.

También habla con el interlocutor sobre un supuesto deseo de Mirian Morales para ocupar un ministerio. Para este fin, le habría pedido a Richard Swing que intervenga por ella.

Karem Roca: (Morales me dijo) Dile tú que yo puedo ser una buena ministra y el otro (Richard Swing) le jugaba, se burlaba de ella así como ella se burlaba de su profesionalismo, el otro también se burlaba: Tanto que dice que soy un mediocre, tal por cual, me pide que yo le diga a Martín, como sabe que me escucha…

Estas nuevas conversaciones también probarían que Karem Roca era quien autorizaba el ingreso con teléfono celular a personas de entera confianza del presidente.

Karem Roca: Yo sé que a todos se les tiene que dar el mismo trato pero él no es cualquier persona, ¿por favor, ya? Él ha estado detrás de todo, ha sido premier. Ahora llega y le dices no, sin celular… a cualquier otro pero no a él.

Las alertas en Palacio estaban encendidas. Intentaron detener las ondas expansivas de los audios, pero finalmente se les hizo demasiado tarde.