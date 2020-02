Frente Amplio retomará ley de ordenamiento territorial

Ayer por la mañana la defensa del exsecretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una presunta organización criminal que estaría conformada por allegados al fallecido expresidente Alan García Pérez.

Según detalló el abogado Raúl Noblecilla Olaechea a Diario Uno, la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. “No estamos afirmando que el partido en sí es una organización criminal, pero a partir del reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció no solo el chat de Roxanne Cheesman con Jorge Barata, sino un grupo de Whatsapp con personas vinculadas a otros crímenes, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante la existencia de una organización criminal al interior del partido”, afirmó.

El letrado señaló que se configuraría la conformación de una organización criminal en tanto se evidencia la existencia de “una forma de repartija de funciones y tareas” entre los integrantes del grupo de Whatsapp, entre quienes se encuentran la expareja de Alan García, Roxanne Cheesman; el abogado investigado en el caso Odebrecht, Humberto Abanto; el exsecretario de García, Ricardo Pinedo; el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna; el abogado Wilber Medina, y los excongresistas Aurelio Pastor y Luciana León. “Encontramos en el informe periodístico que Pastor se encargaría de conseguir documentos, a un elocuente Humberto Abanto afirmando que ‘no disparemos el arma letal’, a Pinedo y Reyna participando de la estrategia, a Luciana León que parece muda pero participa de la conformación”, agregó.

Por lo detallado, Noblecilla presume la existencia de una organización criminal que buscaría obstaculizar la labor de la justicia. “Estarían tratando de manipular la declaración de un colaborador eficaz y no para ayudar en la investigación, sino para entorpecerla. Desde ahí nomás ya se evidencia un fin ilícito, que es una característica de la organización criminal”, señaló.

PIDEN GARANTÍAS POR HOSTILIZACIONES

Además de requerir a la Fiscalía que se inicien las investigaciones por el presunto delito denunciado, el letrado informó que también ha solicitado se brinden las garantías personales tanto para sus patrocinados como para su persona.

“No solo hemos visto los insultos como ‘maldito’, ‘perro’ o ‘rata blanca’ (en el grupo de chat aludido) dirigidos a mi patrocinado Luis Nava Guibert, sino también desde el grupo denominado La Resistencia hemos recibido una serie de ataques”, indicó.

Al respecto, señaló que integrantes del grupo de choque fujimorista han difundido mensajes en redes sociales, alusivos a “acabar con Nava” o a atacar al “terrorista de su abogado”. “Los insultos no me asustan ni me interesan si vienen de un patán, pero estos patanes sienten temor y pánico, y así como uno se metió un tiro en la cabeza, otros pueden disparar un tiro contra otra persona, y eso sí me preocupa. No puedo ser tan irresponsable de pensar que solo son un par de locos; debo tener responsabilidad frente a mí persona y frente a quienes dependen de mí. Por eso hemos pedido al Ministerio Público urgentes garantías para mis patrocinados y que estas se hagan extensivas a mi persona”, manifestó.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

De otro lado, Noblecilla se refirió a las motivaciones de la expareja de Alan García para intentar bloquear las investigaciones. “Podríamos decir que la señora Cheesman no tenía tanto interés por la humanidad de su amado como por los bienes patrimoniales que hoy están en un proceso de extinción de dominio. ¿Es lícita esa defensa? Obviamente no, porque han intentado sabotear una investigación manipulando a un colaborador eficaz”. En ese sentido, advirtió que Cheesman habría caído en un delito flagrante de obstrucción a la justicia.

Cabe recordar que durante los interrogatorios a Jorge Barata en abril de 2019, el exabogado de García e integrante de la presunta organización criminal denunciada por Noblecilla, Erasmo Reyna, se acercó al colaborador eficaz con el fin de grabar una conversación en la cual intentó sensibilizarlo antes que brinde su testimonio a los fiscales.

Finalmente, el letrado pidió que los involucrados dejen de politizar el proceso de investigación, y que la Fiscalía pueda corroborar la veracidad de las conversaciones mencionadas en los últimos días.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO