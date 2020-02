Frente Amplio definirá este sábado si integra lista para Mesa Directiva

Dirigentes sindicales y miembros de la Comisión Permanente coincidieron ayer, en la sesión del Grupo de Trabajo del Decreto de Urgencia (DU) Nº 014 – 2020, en la derogatoria del referido DU por ser anticonstitucional y violar convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El grupo de Trabajo presidido por el congresista Mario Mantilla de Fuerza Popular contó con la presencia del ex ministro de Trabajo Javier Neves Mujica, quien argumentó sobre este DU, señalando que el Estado no puede irrogarse la facultad de determinar sobre los montos a negociar y que esto debería hacerlo un organismo independiente, en respuesta al representante del Ministerio de Economía (MEF), Iván Montoya Chávez, sobre los abogados laboralistas que se oponen al DU por ser árbitros y verse afectados, sostuvo que él no conoce de ningún caso de denuncias por corrupción de ellos.

El representante del MEF y el alcalde provincial de Chiclayo Marcos Gasco, fueron los únicos invitados que se pronunciaron a favor del DU Nº 014 – 2020, al afirmar que debía primar el interés público por encima del colectivo. El burgomaestre chiclayano, dijo que a través de negociación colectiva o laudos arbitrales los trabajadores recibían excesivas bonificaciones que no les permitía hacer obras.

Esto fue desmentido por el dirigente de los obreros municipales José Sandoval que expresó que en Chiclayo los obreros ganan un promedio de 1,100 soles y denunció que el representante del MEF, plantea restricciones para los trabajadores públicos, mientras ellos sí reciben aumentos y Montoya gana más de 18 mil soles mensuales.

La representante de los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado y de Sedapal, Luisa Eyzaguirre, dijo que con el DU se viola los derechos de miles de trabajadores a nivel nacional, vulnera la Constitución y normas internacionales de trabajo. Dijo que se quiere imponer un decreto que no ha sido fruto del consenso con los trabajadores y que nunca se presentó en las reuniones que tuvieron en la PCM. Expresó que su sector había sido incluido, cuando ellos pertenecen al régimen privado y las empresas del Estado generan utilidades al Estado y pagan impuestos. Por lo que exigió su derogatoria.

A nombre de la CGTP, el dirigente Domingo Cabrera Toro, expresó que los trabajadores públicos realizaran un paro nacional estatal el 19 de marzo y marcharán en las principales ciudades del país contras todas las normas que violan el derecho de los trabajadores.

Luego de escuchar a los representantes sindicales, los congresistas Milagros Salazar de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio, se expresaron a favor de la derogatoria del DU 014. “El gobierno no puede dar legislar sobre temas laborales con DU por lo que es anticonstitucional y debe ser rechazado” sostuvo la congresista fujimorista.